La giunta ha dato il via libera allo schema di concessione tra Regione Siciliana, Comune di Palermo e Rfi per l’affidamento della gestione della prima fase funzionale dell’anello ferroviario del capoluogo. Si compie un altro passo avanti nell’iter per l’entrata in esercizio di una delle opere infrastrutturali più attese dalla città: la nuova tratta Giachery-Politeama.

A novembre si parte con l’apertura delle stazioni e i primi treni

Il collegamento Giachery-Politeama unirà il porto e il centro (con le rispettive fermate) alla stazione Notarbartolo, snodo fondamentale che consente l’interconnessione con il passante ferroviario (Stazione centrale – Aeroporto) e con il sistema del tram. Il prossimo passaggio sarà la firma della concessione tra le parti, uno degli atti propedeutici all’apertura effettiva della nuova tratta.

“Si avvicina sempre di più il momento in cui il centro di Palermo e il porto saranno raggiungibili con il treno – sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò –. Un sistema integrato che consentirà di spostarsi agevolmente tra l’aeroporto “Falcone e Borsellino” e queste due zone della città. Penso, ad esempio, ai turisti e a chi arriva sulle navi da crociera. Ma non solo: combinandosi con gli altri sistemi di mobilità pubblica, anche le periferie saranno maggiormente connesse con il centro”.

Cosa prevede il documento di concessione

La concessione prevede che la Regione affidi a Rfi la gestione della tratta ferroviaria e che il Comune conceda, in uso gratuito, i beni, le aree e gli asset funzionali all’esercizio dell’infrastruttura. Inoltre, Rfi assumerà gli obblighi relativi alla messa in esercizio, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione della circolazione ferroviaria e al rispetto degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle prescrizioni dell’Ansfisa.

L’accordo ha durata biennale, con efficacia subordinata al rilascio delle autorizzazioni necessarie all’attivazione dell’infrastruttura, e cesserà automaticamente al momento dell’acquisizione della tratta alla Rete ferroviaria nazionale. La convenzione non comporta nuovi o maggiori oneri diretti a carico della Regione, poiché prevede che Rfi reperisca le fonti di finanziamento con il supporto istituzionale dei concedenti.