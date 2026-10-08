Nasce una nuova formazione politica che prova a mettere insieme i primi cittadini andando oltre le ideologie politiche.

L’idea che viene presentata all’Ars

Mentre a Palazzo d’Orléans si consuma una delle crisi politiche più delicate della legislatura, e l’inchiesta sulla Cts presieduta da Gaetano Armao scuote la Regione, a pochi metri di distanza c’è chi prova già a costruire la politica del dopo in vista delle prossime elezioni regionali. O almeno questa è l’intenzione.

Dopo Assisi arriva in Sicilia

Dopo il battesimo ad Assisi all’ARS debutta “Sindaci d’Italia”, il nuovo movimento nazionale che vuole mettere Comuni e territori al centro della politica.

Un’operazione che approda in Sicilia proprio nel momento in cui gli equilibri del centrodestra regionale sembrano sul punto di saltare. Di sicuro il movimento dei sindaci in Sicilia strizza l’occhio a Cateno De Luca che del civismo ha fatto un punto saldo della sua strategia politica.

Il movimento si pone oltre le identità politiche e prova a parlare ai cittadini cercando di colmare il divario che si è creato tra la gente comune e le istituzioni.