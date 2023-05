Una corona d’alloro è stato deposta subito dopo il suo arrivo a Palermo dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, davanti alle stele di Capaci che ricorda l’attentato del 23 maggio del ’92 in cui furono uccisi Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.

Alla cerimonia di commemorazione erano presenti il capo della polizia Vittorio Pisani; il prefetto Francesco Messina, direttore centrale Anticrimine della Polizia; il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, il questore di Palermo Leopoldo Laricchia e la vedova del caposcorta di Falcone, Tina Montinaro

Il Ministro dell’Interno e la mafia che cambia







“La celebrazione di questa ricorrenza importantissima mi piace non solo per l’onore di partecipare come ministro dell’Interno, ma si tratta anche di un anno importante fatto di risultati conseguiti nella lotta alla mafia e non mi riferisco soltanto a quelli di qualche mese fa. Il coordinamento della polizia giudiziaria è molto importante quindi più che esprimere un grande onore è un grande piacere di aver accolto l’invito della professoressa Falcone. Mi stavano descrivendo le condizioni di questo posto bellissimo” dice il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che torna a Palermo in questa occasione.

La cattura di Messina Denaro è l’inizio di una nuova storia

“L’arresto di Matteo Messina Denaro significa la chiusura di una pagina e l’inizio di una nuova storia – aggiunge – La mafia uccideva colpendo i valori fondamentali della società civile con vittime importanti come i servitori dello stato. Adesso la battaglia prosegue perché la mafia si è evoluta, è cambiato il suo modo di agire. Il ruolo dello stato e delle istituzioni è adattarsi anche a questo mutare della mafia e non retrocedere. Come disse Falcone, la mafia è un fenomeno umano e come tale è destinato a finire. Però fino a che ci sarà l’ultimo granello di presenza, lo stato ci metterà l’ultima goccia di sudore per combatterlo”.

L’insegnamento di Falcone

“Dall’insegnamento di personalità come Falcone abbiamo imparato negli anni a seguire i percorsi economici criminali che interessano la mafia, a preservare i punti legali delle istituzioni o infiltrazioni nelle istituzioni. Credo sia un fenomeno che può preoccupare, ma bisogna rassicurare i cittadini perché il nostro Paese manifesta la capacità di contrastare anche questo modo più insidioso di agire della mafia”.

“Ci incoraggia a proseguire verso il futuro anche nel segno del grande messaggio del grande insegnamento che ci hanno dato uomini importanti dello stato come Falcone, Borsellino. La mafia è cambiata, con Matteo Messina Denaro la pagina del libro che continua si è chiusa, ma si è anche girata”