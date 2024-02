Focus in convegno Fnp Cisl a Palermo

Su un totale di 4.814.000 (in decremento negli ultimi anni) in Sicilia, la popolazione anziana (65 anni e oltre) è pari a 1.100.270, 10 anni fa il totale della popolazione era 4.999.932 e 948.750 gli anziani.

Gli anziani lavorano più dei giovani

A far comprendere la centralità del ruolo degli anziani è anche l’indice di struttura della popolazione attiva, che rappresenta il grado di invecchiamento in età lavorativa e in Sicilia il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età attiva (40-64 anni) e quella più giovane (15-39) è di 130,4 (130 ogni 100 giovani) cosi come il dato dell’indice di ricambio della popolazione attiva , vale a dire il rapporto percentuale tra la fascia che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19), che è di 133,5 il che conferma che coloro che lavorano sono più avanti con l’età.

Fondamentale anche l’indice di dipendenza strutturale che rappresenta il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni e i giovani fino ai 14 anni, che mostra come nel 2023 ci sono 56,6 individui a carico ogni 100 che lavorano.

Da 20 anni scende indice natalità

Sono tutti dati che sono stati al centro del convegno “Gli anziani risorsa per la famiglia, per la società e il Paese” organizzato dalla Fnp Cisl che si è svolto a Palermo presso l’hotel San Paolo Palace di Palermo. Sale l’età media, che si attesta attorno ai 45 anni e l’indice di vecchiaia nel 2023 è stato 172 questo vuole dire che ci sono 172 anziani ogni 100 giovani e scende l’indice di natalità in modo costante ormai da 20 anni, oggi segna 7,6.