Le sue condizioni non sono gravi

Un anziano è inciampato in una basola sollevata che si trova lungo corso Umberto, all’altezza della sede municipale di palazzo Ugdulena a Bagheria.

Sebbene l’amministrazione comunale, attraverso una ditta esterna sia intervenuta già nel recente passato per sistemare il pavimento stradale, questo basola deve essere sfuggita alla sistemazione ed il cittadino è caduto rovinosamente procurandosi un taglio sulla testa.

Anziano al pronto soccorso

L’anziano è stato trasferito al pronto soccorso in ambulanza per prestargli le prime cure. Le sue condizioni non sono gravi. La zona è stata messa in sicurezza.

“L’amministrazione comunale – dicono dal Comune – si è attivata per fare intervenire la ditta per sistemare la basola del marciapiede. L’intervento avverrà entro la giornata di domani 20 settembre. Intanto la basola sollevata, attorno ad un albero, è stata transennata dalla polizia municipale intervenuta”.

A marzo tragedia nel Palermitano

Un pensionato di 76 anni, Salvatore Sorce, ad inizio marzo è morto nella borgata di Sant’Elia, nel comune di Santa Flavia, dopo essere scivolato e caduto sugli scogli. A dare l’allarme alcuni residenti che hanno visto il corpo tra gli scogli. Sul posto il medico legale per i primi accertamenti: disposta l’autopsia. L’uomo era da poco tornato da Desio in provincia di Monza per trasferirsi nella borgata di Santa Flavia.

Purtroppo nell’Isola non è il primo incidente di questo tipo. Ad aprile dello scorso anno, ad Augusta, in contrada Costa Saracena, nel Siracusano un bimbo di 10 anni, originario di Catania, ha perso la vita a seguito di una caduta da una scogliera. Da una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Augusta, a capo delle indagini, il piccolo è scivolato mentre stava passeggiando in cima al costone roccioso.