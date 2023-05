L’app per geolocalizzare gli autobus è in ritardo, si attende il rilascio di “Muoversi a Palermo”

Pietro Minardi di

10/05/2023

Doveva essere online a partire dal 10 maggio ma, a metà giornata del prefissato day one, di “Muoversi per Palermo“, app che si dovrà occupare di tracciare movimenti e tempi di percorrenza degli autobus, non c’è ancora traccia. Dagli uffici del Comune fanno sapere che è in corso un confronto costante fra le aziende partecipate coinvolte nel progetto, anche se ancora nessuno si sbilancia sui tempi effettivi di pubblicazione.

Ritardi nel rilascio di “Muoversi per Palermo”

Sviluppata da Sispi in collaborazione con Amat, l’app avrà un obiettivo ambizioso, ovvero quello di geolocalizzare il movimento degli autobus in servizio in città. Fatto che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, dovrebbe migliorare il servizio offerto all’utenza e ridurre, in prospettiva, i tempi di percorrenza dei mezzi. Un programma che, al momento, si trova in una fase sperimentale che riguarda l’area del centro città. Il day one dell’applicativo era stato fissato dagli attori coinvolti nella giornata di oggi anche se, come sopra ricordato, l’app non è ancora disponibile. Fatto che ha lasciato spiazzati decine di utenti, che hanno tentato invano di trovare l’applicativo sul Play Store e piattaforme similari per poterlo provare.

La curiosità è tanta. I tempi di percorrenza dei mezzi Amat sono da sempre uno degli elementi più discussi da parte dell’utenza. In particolare nelle aree periferiche del capoluogo siciliano, dove le attese per un bus sono di decine di minuti. Alle ore 12 del 10 maggio 2023 però, “Muoversi per Palermo” non risulta ancora pubblicata sugli store online. Si lavora infatti alla definizione degli ultimi dettagli. Proprio in merito al rilascio dell’app, dagli uffici riferiscono che è in corso un confronto fra Amat e Sispi e che lo stesso porterà al rilascio finale dell’applicativo, anche se da Palazzo delle Aquile nessun si sbilancia al momento sull’orario o sull’eventuale data di rilascio dell’app.

Le caratteristiche dell’applicazione

Un app che rappresenta, nelle intenzioni dell’Amministrazione, un modo per rendere più capillare ed efficente il servizio dell’azienda di via Roccazzo, attraverso un tracciamento costante dei mezzi e un espletamento di alcuni servizi collaterali. App finanziata con i fondi del programma PON METRO Città di Palermo 14-20 e che sarà disponibile a partire dal 10 maggio. Con riguardo alle caratteristiche dell’app, il programma permetterà infatti, attraverso una geolocalizzazione costante dei mezzi, di verificare in tempo reale il percorso di ogni linea, l’itinerario e il tempo di percorrenza fra le varie fermate. Una rivoluzione tecnologica che va inoltre nella direzione di rendere più efficente un servizio che, per stessa ammissione della dirigenza di Amat, ad oggi fatica con riguardo agli spostamenti da e verso le periferie. L’applicativo adotta il formato standard “Google Transit Feed Specification”, consentendo così una facile integrazione con le più note applicazioni di mobilità quali Google Maps o Mappe di Apple.