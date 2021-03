CONQUISTA IMPORTANTE

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato ieri l’articolo 73 della Finanziaria regionale con cui si consente il turn over dei dipendenti a tempo determinato dei consorzi di bonifica. Lo rendono noto, Pierluigi Manca, segretario generale Fai Cisl Sicilia, Filippo Romeo, segretario regionale Flai Cgil Sicilia e Enzo Savarino segretario generale Filbi Uil Sicilia, che sottolineano come il voto di ieri rappresenti “una conquista importante per tutti i lavoratori a tempo determinato dei consorzi“.

La soddisfazione di Fai Cisl, Flai Cgil e Filbi Uil

“Il turn-over, ovvero la possibilità di transitare nelle fasce di garanzia superiore, al liberarsi dei posti , è una realtà che si concretizzerà con l’approvazione definitiva della finanziaria – aggiungono Manca, Romeo e Savarino – questo risultato è frutto del lavoro svolto da Fai Cisl, Flai Cgil e Filbi Uil in cabina di regia”. Il meccanismo previsto dai sindacati è quello delle graduatorie forestali. “Oggi tutti i lavoratori, quando si liberano i posti – spiegano Manca, Romeo e Savarino – transitano nella fascia superiore, e quindi anche a tempo indeterminato, perché ordinati in graduatoria con criteri oggettivi. Le graduatorie scorrono in base all’anzianità, ogni lavoratore ha conquistato il diritto di partecipare a questo percorso di stabilizzazione, senza più dire grazie a nessuno, ma in base ad un punteggio. Una grande conquista dei lavoratori e del sindacato unitario”.

Un risultato importante per i lavoratori dei consorzi

Le sigle sindacali rivendicano “la paternità di questo iter, della cui conclusione positiva – sottolineano – oggi si attribuiscono il merito persino artefici di azioni che hanno messo a rischio il risultato raggiunto”. “Quello che conta – concludono Manca, Romeo e Savarino – sono i fatti e oggi siamo contenti di avere portato a casa un risultato importante per i lavoratori dei consorzi”.