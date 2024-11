“L’onorevole Faraone dovrebbe rivedere i rudimenti di ingegneria gestionale prima di fare dichiarazioni tanto sgangherate quanto fuorvianti. Le norme sulla continuità territoriale, infatti, prevedono l’affidamento in esclusiva delle singole tratte a un solo vettore, cosa impensabile per una regione come la Sicilia con quasi 5 milioni di abitanti, oltre ai milioni di turisti e visitatori che la frequentano. La presenza di un unico vettore annullerebbe la concorrenza e ridurrebbe notevolmente il numero dei voli sulla singola tratta”. Lo dice l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò.

L’attacco di Aricò

“Con il provvedimento del bonus “caro voli” – aggiunge – sono stati rimborsati oltre 500 mila siciliani e lo stesso ha ricevuto l’approvazione dei gruppi parlamentari regionali anche nel corso delle sedute d’Aula sulle recenti variazioni di bilancio dove è stato approvato un ulteriore stanziamento di 17 milioni di euro per favorire il ritorno dei siciliani in vista delle imminenti festività natalizie. Bisogna, inoltre, dire – sottolinea Aricò – che il prezzo fisso dei biglietti aerei della Sardegna, dove è in vigore la continuità territoriale, varia da 149 a 169 euro anche in bassa stagione. In Sicilia, invece, il prezzo medio nella bassa stagione è notevolmente inferiore. Lo sconto praticato ai siciliani non soltanto ha consentito l’aumento del traffico aereo nel 2024, ma anche la diminuzione dei prezzi dei biglietti, circostanza certificata dalle compagnie aeree”.

“È giusto precisare, infine, che le compagnie ITA e Aeroitalia applicano lo sconto direttamente all’emissione dei biglietti, in forza di una convenzione diretta con l’assessorato regionale delle Infrastrutture, mentre tutti gli altri viaggiatori possono richiedere il rimborso attraverso la piattaforma dedicata “Siciliapei” che, dopo il primo momento di collaudo, adesso – conclude – opera in maniera efficace e tempestiva garantendo i rimborsi nei tempi previsti. Attualmente, sono in elaborazione i pagamenti delle richieste immesse a novembre”.

Le parole di Faraone

“Le somme che la Regione Sicilia sta impegnando per l’estemporaneo provvedimento per contrastare il caro voli che esplode mediaticamente a Natale e Pasqua, circa 30 milioni di euro, dovrebbero invece costituire la copertura economica per lanciare una gara pubblica internazionale, mirata alla selezione di un numero adeguato di compagnie aeree che si impegnino ad assicurare tutto l’anno un numero di voli sulle principali tratte (voli diretti andata e ritorno che colleghino Roma e Milano con Palermo, Catania, ma anche Trapani e Comiso, lasciando alle compagnie che partecipano alla gara la possibilità di ampliare il numero e la frequenza delle rotte collegate con i 4 aeroporti siciliani (magari come elemento premiante)”, avevano detto durante una conferenza stampa il capogruppo alla Camera di Italia Viva Davide Faraone e Fabrizio Micari del direttivo nazionale del partito. “E’ quello che ha fatto la Regione Sardegna. Grazie alla gara i sardi pagano sempre 65,85 euro per Roma. Le altre compagnia alla luce della gara si vanno ad allineare.

La necessità di una programmazione regionale

“Bisogna che la Regione riprenda a programmare. Il sistema degli sconti ha portato invece la Regione Siciliana di pagare due volte le compagnie” .

Raddoppio degli sconti: un regalo alle compagnie?

“Si è annunciato il raddoppio del regalo che la Regione fa alle compagnie aeree attraverso pseudo sconti ai cittadini che invece vengono lasciati letteralmente a piedi. Schifani ha infatti deciso di impegnare 17,2 milioni di euro per assicurare uno sconto del 50% sui biglietti, raddoppiando lo sconto già previsto del 25%. In realtà, come abbiamo potuto evincere da un nostro studio, già adesso per ottenere lo sconto del 25% bisogna seguire una procedura estremamente farraginosa: la Regione afferma che alcune compagnie (ITA e Aeritalia) applicano lo sconto direttamente sul portale, ma non è così”.