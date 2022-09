Un uomo arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, 2 fucili e oltre 600 gr di sostanze stupefacenti sequestrati. E’ il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai carabinieri di Palermo.

I militari della Stazioni di San Filippo Neri e Falde, con l’ausilio della compagnia d’Intervento operativo del 12° Reggimento e del nucleo cinofili sono stati impegnati in una serie di servizi preventivi per il contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

Un giovane di 32 anni fermato ad un posto di controllo è stato trovato in possesso di un marsupio con dentro 275 grammi di cocaina. In casa i militari hanno trovato 2.300 euro. L’arresto è stato convalidato e il giovane si trova ai domiciliari.

Allo Zen i carabinieri con l’ausilio dei cani Vera e Akim in un sottoscala dei padiglioni hanno trovato in un piccolo locale abusivo 70 grammi circa di cocaina, 200 grammi di hashish, e 85 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. Inoltrandosi poi in un vano ricavato in un muro del magazzino, da cui si accede ad un cunicolo sotterraneo, sono stati trovati, 2 fucili modificati in un’intercapedine del muro.

Le armi verranno inviate al Ris Carabinieri di Messina per le analisi balistico-dattiloscopiche e per verificare se siano state impiegate per la commettere delitti. La droga sequestrata verrà analizzata dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo.