Primo antipasto d'estate

Primo sabato di caldo con una temperatura di oltre 26 gradi e la spiaggia di Mondello a Palermo è stata presa d’assalto dai cittadini. E dai turisti che nei giorni scorsi hanno cominciano a farsi vedere sempre più numerosi anche nelle altre zone del capoluogo siciliano e non solo nella borgata marinara.

Racchettoni, bambini che giocano a palla, ragazze che prendono il sole. Famiglie sotto gli ombrelloni e spiagge attrezzate prese d’assalto. Il tutto si svolge in un sabato con il sole che splende e che fa dimenticare il brutto tempo che fino alla scorsa settimana ha imperversato nell’isola.

Per molti sembra che il Covid oramai sia solo un brutto ricordo. Le restrizioni degli scorsi anni dovute alla pandemia sono un ricordo.

Tanti palermitani sfidano l’acqua piuttosto fredda per i primi bagni di stagione. Ci sono tanti sportivi con le loro tavole da surf, e da sup, che si allenano nella baia della spiaggia del capoluogo.

Bar e ristoranti presi d’assalto: molti turisti approfittano anche per assaggiare gelati e prelibatezze tipiche, oltre che le pietanze della cucina di mare. Per molti, dunque, un vero e proprio antipasto d’estate, sia per i tanti turisti che hanno ripreso a frequentare la città, sia per i palermitani che frequentano abitualmente Mondello.

Le previsioni per il weekend

Le previsioni Meteo continuano ad essere favorevoli non solo nel fine settimana ma anche nei giorni successivi. Un campo di alta pressione di matrice subtropicale garantisce condizioni di tempo stabile tra Campania, Calabria e Sicilia, e per di più con connotati termici quasi estivi. Dunque fine settimana ben soleggiato sulle nostre regioni meridionali, salvo locali banchi di nubi basse o nebbie marittime lungo i litorali tirrenici peninsulari, specie tra la notte e le prime ore del mattino.

Nei prossimi giorni, temperature in risalita

Tra lunedì a martedì lievi disturbi in quota determineranno lo sviluppo di addensamenti cumuliformi nelle ore centrali del giorno con occasione per locali acquazzoni su Appennino campano, Cilento, Pollino e Sila. Temperature in sensibile rialzo con massime fino a 28-29°C nelle pianure interne.