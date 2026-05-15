Mancano meno di due mesi alla visita di Papa Leone a Lampedusa. Per la seconda volta un Pontefice sbarca sull’isola e per la terza volta negli ultimi anni un Papa viene in Sicilia. Per l’Isola non è solo una occasione pastorale ma anche strumento per spingere sulla rinascita.

La Regione finanzia il restauro del campanile

È stato pubblicato il decreto che finanzia la ricostruzione del campanile della chiesa madre di Lampedusa, parrocchia di San Gerlando. Con questo provvedimento, la Regione Siciliana, tramite il dipartimento regionale delle Infrastrutture, stanzia i 760 mila euro necessari per avviare l’opera, anche in vista della visita di Papa Leone XIV all’isola, prevista per il prossimo 4 luglio.

“L’annuncio della visita del Pontefice – dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – ha suscitato grande emozione in tutta la Sicilia e, in particolare, nella comunità di Lampedusa. L’isola avverte la responsabilità di presentarsi al meglio e per questo ci ha chiesto un sostegno per ricostruire un elemento importante della sua identità: quel campanile che da troppi anni non svetta più verso il cielo. Abbiamo accolto immediatamente questa richiesta, intervenendo con un finanziamento straordinario a favore di un luogo che rappresenta da sempre un simbolo di speranza e di futuro per l’intero Mediterraneo”.

Campanile simbolo demolito alla fine degli anni ’80

Il campanile della chiesa di San Gerlando era stato demolito alla fine degli anni Ottanta per motivi di sicurezza e da allora non era più stato ricostruito. Il Comune di Lampedusa, guidato dal sindaco Filippo Mannino, che aveva formalmente richiesto il sostegno della Regione con una lettera indirizzata al presidente Schifani, sta già predisponendo il bando di gara per l’affidamento dei lavori. La pubblicazione è prevista entro la prossima settimana. Il progetto esecutivo è già pronto e corredato di tutti i pareri necessari.

La visita del 4 luglio

Papa Leone XIV arriverà sull’isola il prossimo 4 luglio secondo l’annuncio ufficiale della Conferenza episcopale siciliana e secondo il video condiviso nei mesi scorsi social dal sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino.

Savarino: “L’isola di Lampedusa si farà trovare pronta per la visita di Papa Leone”

Apprezzamento e soddisfazione da parte dell’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino per i lavori di ricostruzione del campanile della chiesa madre di Lampedusa. “Siamo emozionati ed onorati per la visita che Papa Leone XIV farà a Lampedusa il prossimo 4 luglio. Siamo vicini all’amministrazione, anche con il sostegno economico, per ultimo per i lavori di restauro del campanile della chiesa Madre, come sollecitato da Papa Francesco durante la sua ultima visita. Ho seguito personalmente i lavori relativi al porto e al Molo Favarolo, grazie al supporto tecnico del genio civile, abbiamo cosi superato tutte le criticità emerse dopo il Ciclone Harry. Lampedusa per questo importante appuntamento si farà trovare pronta e accogliente come sempre”.