Disponibili nuovi appuntamenti da aprile per la somministrazione dei vaccini agli over 80

Appuntamenti erano esauriti già dal 18 febbraio

Si ampliano anche i centri vaccinali

Sono disponibili, in tutti i Centri siciliani, le nuove date (relative al mese di aprile) per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid riservate agli over 80. Tutto ciò è stato possibile grazie alla conferma delle previsioni di consegna delle dosi Pfizer/Biontech da parte della Struttura commissariale nazionale e agli accantonamenti che prudenzialmente l’assessorato alla Salute della Regione Siciliana ha programmato fin dall’inizio della campagna vaccinale.

Le procedure per poter effettuare la prenotazione sono rimaste immutate. I cittadini con età pari o superiore ad 80 anni (compresa tutta la classe 1941) possono utilizzare l’apposita piattaforma. La prenotazione può essere eseguita anche dai familiari o assistenti: è sufficiente il codice fiscale e la tessera sanitaria della persona che intende vaccinarsi.

Una settimana fa lo stop alle prenotazioni

Lo stop alle prenotazioni era scattato nel pomeriggio del 18 febbraio due giorni prima della inoculazione della prima dose prevista per il 20. In realtà qualche prenotazione sarebbe ancora possibile ma soltanto in centri vaccinali periferici o delle isole. Insomma per vaccinarsi bisognerebbe spostarsi anche di diverse decine di chilometri. Per il resto i posti sono esauriti da qui fino a fine marzo a meno che non si aggiungano scorte e, magari, centri vaccinali.

L’attesa di nuove scorte

Per ampliare i turni vaccinali e possibilmente i centri si aspettava la comunicazione dell’arrivo di nuove scorte. Gli anziani prenotati a quel momento erano circa il 40% di tutti gli over 80 siciliani che ammontano a 320mila. Dalla Regione si era subito gettata acqua sul fuoco della polemica e si rassicurava circa l’arrivo di nuovo scorte e l’indicazione di nuovi appuntamenti prenotabili entro domenica o lunedì al massimo. I nuovi appuntamenti sono divenutidisponbili da mercoledì sera ma ci sono

L’obiettivo appare ancora lontano

L’obiettivo sarebbe di vaccinare tutti i 320 mila over 80 siciliani entro la fine di aprile ma con i numeri attualmente disponibili sembra improbabile che il risultato possa essere raggiunto. C’è, poi, il tema della seconda dose. Chi ottiene la prima deve avere la seconda già riservata per evitare incidenti di percorso. E questo attualmente sembra funzioni

I centri hub

Ieri, itanto, è stato inaugurato il centro hub per la vaccinazione alla Fiera delMediterraneo con 60 postazioni. E’ il primo dei nove centri, uno per provncia, previsti dal piano. Ieri è stata definita una giornata record. Sono state complessivamente 804 (dato mai registrato dall’Asp in un giorno in un solo Presidio) le vaccinazioni effettuate nella struttura inaugurata dal Presidente della Regione Nello Musumeci, alla presenza, tra gli altri, del Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, del Prefetto Giuseppe Forlani, del Sindaco Leoluca Orlando, dell’Assessore alla Salute Ruggero Razza, del Direttore generale dell’Asp Daniela Faraoni e del Commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa.

Nelle 60 postazioni distribuite in 5 corridoi autonomi in base alla tipologia di vaccino, sono state somministrate 504 dosi di Pfizer-Biontech ad anziani e personale sanitario, mentre 300 di Astra Zeneca alle forze dell’ordine.

Oggi l’attività proseguirà dalle 8 alle 20, impegnando 150 operatori in due turni. Gli over 80 che avevano prenotato la vaccinazione a Villa delle Ginestre, riceveranno la somministrazione alla stessa ora alla Fiera del Mediterraneo.

In tutti i Presidi dell’Asp di Palermo ieri sono state effettuate 1.170 vaccinazioni, un dato che porta quello complessivo a 45.647 vaccinazioni eseguite. Sono, infine, 77.710 i vaccini, finora, ricevuti dall’Azienda sanitaria del capoluogo