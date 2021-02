In Via San Basilio 17

Prenotazione vaccino nell’ambulatorio di quartiere centro storico

Il vaccino per i cittadini siciliani con più di 80 anni

I volontari dell’ambulatorio centro storico di Palermo

Un servizio d’assistenza per gli over 80 che vogliono prenotare il vaccino anti Covid-19: questa l’iniziativa lanciata dall’ambulatorio di quartiere centro storico di Via San Basilio 17, nel rione Olivella di Palermo.

A Palermo prenotazione per over 80

La Sicilia è la prima regione d’Italia ad avviare il sistema di prenotazione online del vaccino predisposto dalla struttura commissariale nazionale per l’emergenza pandemica e realizzato da Poste Italiane. I cittadini siciliani con più di 80 anni, potranno presentare la loro dichiarazione d’intenti per la prenotazione del vaccino esclusivamente online. Sono abbastanza intuibili le difficoltà che il mezzo di prenotazione può dare a un anziano over 80.

Nell’ambulatorio centro storico di Palermo

“Questo modo di procedere, facile e sbrigativo solo per le istituzioni, mette in evidenza la loro distanza dalle reali condizioni di vita degli abitanti dei quartieri popolari delle grandi città, in questo caso degli anziani. Spesso soli in casa e sprovvisti di mezzi tecnologici per l’accesso al web, rischiano di non poter accedere alla vaccinazione” dichiarano i volontari dell’ambulatorio centro storico di Palermo.

Basta documento e tessera sanitaria

“Questa barriera tecnologica, accompagnata dalla messa a disposizione di un numero esiguo di centri vaccinali nel territorio siciliano, sta creando non poche difficoltà agli anziani del nostro quartiere, che sono venuti a chiederci una mano. Per questo motivo abbiamo deciso di attivare uno sportello di assistenza alle prenotazioni che aprirà per tutta la settimana dal 15 al 19 febbraio, a partire dalle 16:00 del pomeriggio. Alle persone che vorranno prenotare basterà recarsi nei nostri locali con documento d’identità e la tessera sanitaria. A tutto il resto pensiamo noi” – continuano. Il servizio è gratuito e può essere effettuato anche dai parenti della persona che desidera sottoporsi a vaccinazione.