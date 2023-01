subentrano a barbagallo e cannata

Nuovi volti a Sala d’Ercole, dove oggi si sono insediati due parlamentari regionali.

Barbagallo e Cannata hanno scelto il seggio alla Camera dei Deputati

Anthony Barbagallo (Pd) e Giovanni Luca Cannata (Fdi) hanno infatti optato per il seggio alla Camera.

Arrivano Ersilia Saverino e Carlo Auteri

Al loro posto subentrano rispettivamente Ersilia Saverino prima dei non eletti nella lista Pd nel collegio di Catania, e Carlo Auteri primo dei non eletti nella lista Fdi nel collegio di Siracusa.

Chi è Ersilia Saverino

Ersilia Saverino, da sempre militante nel partito dei dem, è il presidente dell’Assemblea Provinciale PD Catania, (una donna alla guida di una segreteria provinciale dopo molti anni) e non le manca la competenza in politica. Ha maturato infatti un’esperienza come consigliere comunale nella città etnea.

Chi è Carlo Auteri

Auteri, imprenditore dello spettacolo e vicino all’ex assessore al Turismo Manlio Messina, si è presentato alle elezioni a sindaco di Sortino, Comune montano del Siracusano, tenutesi nell’ottobre del 2021, arrivando secondo, dietro il confermatissimo Vincenzo Parlato.

Il deputato, negli anni scorsi, è finito nell’inchiesta, denominata Qualunquemente, su un presunto voto di scambio ipotizzato dai magistrati della Procura di Siracusa, che ha coinvolto anche l’ex sindaco di Priolo, Antonello Rizza: quest’ultimo ha subito una condanna a 3 anni mentre Auteri ha rimediato un anno e due mesi.

“Sono stato assolto per un capo di imputazione, per l’altro, invece, si tratta di un reato prescritto” precisa a BlogSicilia il neo parlamentare all’Ars che, sostanzialmente, riferisce che la sua vicenda giudiziaria è al tramonto.

Nel complesso, ci sono state dieci condanne e sei assoluzioni, l’appello è attualmente in corso.

Nella corsa alle regionali, Auteri ha battuto i concorrenti interni, tra questi Francesca Catalano, direttore della Uoc di Senologia dell’ospedale Cannizzaro di Catania, moglie di Francesco Basile, coinvolto prima del voto del 25 settembre nell’inchiesta della Procura etnea per corruzione e falso in atto pubblico che ha portato all’arresto dell’ex assessore comunale Barbara Mirabella. Dietro è anche arrivato Pietro Forestiere che è un editore, fondatore del sito la gazzettagustana.it, e figlio di un noto penalista, Puccio Forestiere, che è stato deputato nazionale al termine delle elezioni del 1994.