«Si tratta di una misura particolarmente significativa – prosegue Tamajo – perché consentirà lo scorrimento della graduatoria già esistente, offrendo una risposta a tante imprese che hanno presentato regolarmente domanda e che attendono di poter beneficiare del contributo. In una fase in cui l’accesso al credito e il costo del denaro continuano a rappresentare elementi delicati per chi fa impresa, intervenire sugli interessi dei mutui significa alleggerire il peso finanziario sulle aziende e sostenerne la capacità di investimento».
«Noi – aggiunge l’assessore – continuiamo a lavorare per mettere le imprese nelle condizioni di crescere, investire e creare occupazione. Le risorse aggiuntive rappresentano un segnale chiaro: vogliamo sostenere chi ogni giorno, con sacrificio e determinazione, contribuisce allo sviluppo economico della Sicilia».
«Desidero esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal Parlamento siciliano e per l’attenzione dimostrata verso il mondo produttivo. Sostenere le imprese significa sostenere il lavoro, le famiglie e il futuro della nostra Isola. Adesso l’obiettivo è procedere con rapidità affinché queste risorse possano tradursi in benefici concreti per il maggior numero possibile di aziende aventi diritto», conclude Tamajo.
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