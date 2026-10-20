«L’approvazione da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana dell’articolo 2 del bilancio regionale che prevede ulteriori 10 milioni di euro per l’abbattimento degli interessi sui mutui delle micro, piccole e medie imprese rappresenta un risultato importante e una risposta concreta alle esigenze del nostro tessuto produttivo». Lo dichiara Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive, commentando il via libera dell’ARS alla disposizione che incrementa, per l’esercizio finanziario 2026, le risorse destinate al sostegno delle imprese siciliane.

«Si tratta di una misura particolarmente significativa – prosegue Tamajo – perché consentirà lo scorrimento della graduatoria già esistente, offrendo una risposta a tante imprese che hanno presentato regolarmente domanda e che attendono di poter beneficiare del contributo. In una fase in cui l’accesso al credito e il costo del denaro continuano a rappresentare elementi delicati per chi fa impresa, intervenire sugli interessi dei mutui significa alleggerire il peso finanziario sulle aziende e sostenerne la capacità di investimento».

«Noi – aggiunge l’assessore – continuiamo a lavorare per mettere le imprese nelle condizioni di crescere, investire e creare occupazione. Le risorse aggiuntive rappresentano un segnale chiaro: vogliamo sostenere chi ogni giorno, con sacrificio e determinazione, contribuisce allo sviluppo economico della Sicilia».

«Desidero esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal Parlamento siciliano e per l’attenzione dimostrata verso il mondo produttivo. Sostenere le imprese significa sostenere il lavoro, le famiglie e il futuro della nostra Isola. Adesso l’obiettivo è procedere con rapidità affinché queste risorse possano tradursi in benefici concreti per il maggior numero possibile di aziende aventi diritto», conclude Tamajo.