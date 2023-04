Si spegne all’età di 88 anni artigiano del Palermitano

Era considerato uno degli ultimi maestri artigiani siciliani nell’arte dell’intreccio dei cestini in vimini, Partinico perde mastro Michele Lunetto. All’età di 88 anni si è spento questa mattina dopo aver dedicato una vita all’arte dell’intreccio del vimini. Arte che ancora si dilettava a coltivare seppur oramai per pura passione e non certo per professione.

Comincia giovanissimo indirizzato dal padre

Per l’esattezza mastro Lunetto era considerato uno degli artigiani maestri “cistaru”, ancora armeggiava nella ditta di arredamenti gestita dal figlio, dove si recava tutte le mattine. Era secondogenito di tre fratelli, Salvatore e Vincenzo. Dopo aver conseguito la licenza elementare, viene indirizzato, giovanissimo, dal padre-maestro a carpire l’arte dell’intreccio dei famosi contenitori. Oggetti indispensabili che per millenni hanno accompagnato la società contadina e proletaria. Con il padre e il fratello Vincenzo aveva gestito, agli inizi della sua carriera di artigiano, un piccolo laboratorio in via Alighieri e dopo in corso dei Mille.

Un riferimento

Nei decenni scorsi la famiglia Lunetto era stata un vero riferimento per la comunità. Attraverso le mani esperte di Michele, del fratello e del papà venivano realizzate numerose ceste e panieri, tutti rigorosamente artigianalmente e su richiesta. Li facevano per contenere frutta, funghi, alimenti varie, ma anche come contenitori da decoro. Dalle loro sapienti mani nascevano anche culle per neonati e mobili in vimini. Le materie prime utilizzate per gli intrecci erano il salice e i rami d’ulivo, in quanto materiali facilmente pieghevoli e resistenti nel tempo. In poco tempo si trasformano in commercianti di una certa importanza, passando dal mercato locale della zona della valle dello Jato sino a divenire fornitori anche a Palermo città.

Un’arte soppiantata dall’import industriale

Quello del cestaio è un antico mestiere quasi completamente scomparso. Sul mercato di oggi si continuano a vedere cesti, apparentemente, come quelli di una volta. La maggior parte però viene dalla Cina e da una cultura che non ha niente a che vedere con quella siciliana. Oggi, per la produzione di ceste, si fa spesso uso delle macchine anche per la realizzazione dei filamenti in vimini, dando origine alla costruzione di ceste circolari, ovali, rettangolari e anche quadrate.

Like this: Like Loading...