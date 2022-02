Indetto un altro bando questa volta soltanto per titoli

Indetti nuovi concorsi all’interno dell’Asp di Palermo, l’azienda sanitaria provinciale. Dopo i 54 esperti esperti informatici e programmatori, il cui bando è stato emanato nei giorni scorsi, adesso arrivano altre opportunità. Questo per effetto della delibera emanata nei giorni scorsi dal direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, che autorizza una selezione pubblica, per soli titoli. In questo modo si puntano a creare graduatorie per incarichi a tempo determinato sia nel comparto dirigenziale che non.

I profili ricercati

Ecco quali sono i profili ricercati in quest’ultimo concorso. Sul fronte medico si cercano le figure di geriatra e di medicina chirurgica accettazione e urgenza; per la dirigenza professionale invece le assunzioni riguarderanno un ingegnere meccanico, un ingegnere elettrico e un ingegnere civile, o e edile architetto. Per quanto concerne invece le cosiddette assunzioni di “comparto” sono previsti in pianta organica i posti per un assistente amministrativo, un collaboratore tecnico professionale ingegnere clinico, un collaboratore professionale sanitario-Infermiere e un collaboratore professionale sanitario-Ostetrica, per questi ultimi tre con inquadramento in categoria D e dunque è necessaria la laurea.

I termini delle assunzioni

Le istanze di partecipazione andranno presentate entro 30 giorni dalla prossima pubblicazione in gazzetta ufficiale. Per approfondimenti si potrà visualizzare la relativa delibera nell’albo pretorio dell’Asp di Palermo.

Altre assunzioni

Appena qualche giorno fa sempre l’Asp di Palermo aveva aperto le porte ad altri 54 posti a tempo indeterminato per i quali è necessario il diploma nell’ambito del profilo di “programmatore”, una delle figure più ricercate dl questa stagione post pandemia. Questi 54 posti sono tutti in categoria C. In particolare, il bando indica fra i requisiti indispensabili il diploma di scuola secondaria di perito in Informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica oppure un altro diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a un corso d’informatica riconosciuto. La domanda andrà presentata accedendo alla piattaforma dedicata sul sito dell’Asia: www.asppalermo.org. Si tratta di pochi concorsi previsti in questa fase per figure tecniche o amministrative.