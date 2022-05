Riaperti i termini del bando

Si apre la stagione dei concorsi nella sanità siciliana. Il commissario straordinario dell’ASP di Trapani Paolo Zappalà ha firmato qualche giorno fa una delibera con cui ha disposto la riapertura dei termini del bando per l’assunzione di varie figure professionali presso l’ASP di Trapani, indetto nel 2019 (Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia-Serie Speciale Concorsi n.10 del 27/09/2019 e n.12 del 25/10/2019).

Le novità del bando

Con la delibera dell’ASP di Trapani viene ampliato il numero dei posti messi a bando, che passa così da 10 a 50, e vengono disposte alcune modifiche nelle modalità di selezione.

Non ci sarà più la preselezione e la prova pratica previste nel bando originario e la prova scritta si svolgerà in modalità digitali, anche in sedi decentrate con più sessioni consecutive non contestuali.

Tra le novità sarà valutato anche il servizio prestato per fronteggiare l’emergenza COVID-19 per almeno 60 giorni continuativi (fino a un max di 2 punti).

I requisiti

Alla selezione potranno partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;

idoneità alle mansioni;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

aver assolto agli obblighi di leva;

diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio.

Come fare domanda

Le domande di partecipazione potranno essere presentate, tramite il portale dell’Asp di Trapani entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, dell’avviso di modifica del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia all’interno della sezione Concorsi.

Le oltre mille candidature già trasmesse resteranno comunque valide, salva la possibilità di reiterare l’istanza di partecipazione.

Per maggiori informazioni si rimanda al bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia-Serie Speciale Concorsi n.10 del 27/09/2019 e n.12 del 25/10/2019.