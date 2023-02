Si cercano addetti alle vendite e al reparto gastronomia e macelleria

Nuovi posti di lavoro in Eurospin. La grande catena di supermercati fondata nel 1993 e nota per i suoi prezzi modici e l’originale pay off “La spesa intelligente”, ha infatti messo a punto un vasto piano di assunzioni in tutta Italia e in diversi punti vendita in Sicilia.

Vediamo dove e quali sono al momento i profili ricercati.

Le figure richieste da Eurospin

Eurospin è al momento alla ricerca dei seguenti profili:

I requisiti

Per partecipare alle selezioni sarà necessario possedere un diploma di scuola media superiore e per alcuni profili anche un buon livello di esperienza e specializzazione nel settore.

Ai candidati sono inoltre richiesti precisione, proattività, predisposizione ai rapporti interpersonali, orientamento al cliente e massima serietà.

Come candidarsi

Eurospin può oggi contare su oltre 1250 punti vendita tra Italia, Slovenia e Croazia, un fatturato di 6 miliardi di euro, 11 milioni di clienti e un capitale umano di oltre 15000 persone. Si tratta di un’azienda all’avanguardia che offre ai propri collaboratori diverse opportunità di crescita personale e professionale.

Gli interessati a inviare la propria candidatura potranno collegarsi al sito di Eurospin e selezionare l’annuncio di proprio interesse nella sezione “lavora con noi”. La piattaforma consentirà di inviare il curriculum, tramite uno specifico form messo a disposizione degli utenti.