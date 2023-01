Si rafforza il personale infermieristico dell’azienda ospedaliera universitaria. Il commissario dell’azienda ospedaliera universitaria, Salvatore Iacolino, ha infatti deliberato l’immissione in servizio di 11 infermieri attingendo alla graduatoria della selezione effettuata un anno fa.

Dal primo febbraio saranno immessi in servizio 7 infermieri ai quali, dal giorno 16, se ne aggiungeranno altri quattro. Degli undici professionisti, che firmeranno un contratto di un anno, sei lavoreranno al pronto soccorso, quattro in cardiochirurgia e uno in otorinolaringoiatria.

Iacolino “Assunzioni colmano parzialmente alcuni vuoti”

“La carenza di infermieri è una delle maggiori criticità del nostro servizio sanitario – commenta Iacolino – e queste assunzioni colmano parzialmente alcuni vuoti. Il percorso di potenziamento del personale è una priorità del mio mandato al fine di consentire il recupero delle attività ordinarie e delle liste d’attesa e in particolare l’apertura, ormai prossima, della nuova Area di Emergenza con annesso Pronto Soccorso”.

La dotazione organica approvata nel 2021 dall’assessorato regionale della Salute prevede 877 infermieri. In atto, in servizio vi sono 724 unità a tempo indeterminato e 126 a tempo determinato, a cui dal mese prossimo, si aggiungeranno gli undici nuovi assunti.

Assunzioni nella sanità siciliana

Non si fermano, intanto, le assunzioni nella sanità siciliana. Dopo i concorsi all’Asp di Caltanissetta, di Agrigento e di Siracusa, l’Asp di Catania ha indetto un nuovo bando di concorso per il reclutamento di 190 dirigenti medici di varie discipline a tempo pieno e indeterminato.

L’obiettivo è ancora una volta quello di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria colmando i vuoti in organico emersi dalla ricognizione fatta dal precedente governo regionale.

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), 4 a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 102 del 27 dicembre 2022, in esecuzione a una delibera del 14 ottobre ed è consultabile sul sito aspct.it nella sezione riservata ai bandi di concorso (area dirigenza).

Come candidarsi

La domanda di partecipazione potrà essere presentata entro le ore 23.59 del 26 gennaio 2023 tramite la seguente piattaforma.

Lanza: “Con questo nuovo avviso copriremo il più alto numero possibile di posti in organico”

Come ha sottolineato il commissario straordinario dell’Asp di Catania Maurizio Lanza “con questo nuovo avviso continuiamo a sostenere la capacità occupazionale della nostra Azienda in modo da poter coprire il più alto numero possibile dei posti vuoti in organico. Per l’area dell’emergenza sappiamo che permangono le criticità di sistema ormai note in tutto il Paese, ma non ci sottraiamo alla sfida e contiamo anche sulla capacità dei territori di richiamare competenze e professionalità.