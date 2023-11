“Dal Governo solo spot elettorali”, esplode la polemica per la mancata stabilizzazione del personale Asu

13/11/2023

“Nonostante nel testo della Legge di Stabilità Regionale, recentemente approvato in giunta, si preveda, per il Personale ASU, un’ennesima proroga fino al 2026, esprimiamo profonda insoddisfazione riguardo al mancato inserimento di una previsione normativa riguardo al processo di stabilizzazione del personale ASU. Ciò nonostante i roboanti annunci di stabilizzazione del presidente Schifani, fatti sin dal suo insediamento, i quali sono stati seguiti da un incontro, solo apparentemente promettente, con l’assessore al Lavoro, rappresentato dal dott. Cusumano, e con l’Assessore Regionale all’Economia, On. Marco Falcone, che lasciava ben sperare”. A dichiararlo sono i Responsabili Sindacali di FP Cgil , CISL FP, Uil Temp, UGL Ale, UGL Autoomie Sicilia, Confintesa, Cobas Codir, USB;

I sindacati

“Il 26/09/2023 – commentano i sindacalisti – siamo stati convocati presso la Presidenza della Regione Siciliana per discutere sulle modalità di stabilizzazione del personale ASU. Tale incontro, purtroppo, è rimasto l’unico atto di momentaneo interesse del Governo Regionale, dopodiché il nulla assoluto”.

“Nel corso dell’incontro – continuano i sindacalisti – abbiamo rappresentato come le nuove disposizioni di cui all’articolo 2 della Legge 10/08/2023, n. 112, potessero rappresentare la soluzione dell’ormai annosa vertenza sulla stabilizzazione del Personale ASU. La norma nazionale, infatti, prevede l’assunzione di tale personale anche in deroga ai fabbisogni dell’Amministrazione Regionale”.

La polemica

“E invece – proseguono i rappresentanti di FP Cgil , CISL FP, Uil Temp, UGL Ale, UGL Autoomie Sicilia, Confintesa, Cobas Codir, USB, – nonostante le dichiarazione di facciata di considerare come indirizzo prioritario la stabilizzazione dello storico precariato, il Governo Regionale ha manifestato tutta la sua incapacità di tradurre tale indirizzo in azioni concrete. I lavoratori ASU, in attesa di una stabilità occupazionale, non possono continuare ad accettare spot elettorali al posto di soluzioni pratiche”.

“Abbiamo ribadito proprio oggi – concludono i sindacalisti di FP Cgil , CISL FP, Uil Temp, UGL Ale, UGL Autoomie Sicilia, Confintesa, Cobas Codir, USB – la richiesta di una audizione congiunta delle Commissioni Lavoro e Bilancio, al fine di affrontare e risolvere la vertenza sulla stabilizzazione del Personale ASU, avvertendo che lo stesso Personale, non solo non tollererà ulteriori ritardi, ma le promesse non mantenute daranno luogo a mobilitazioni eazionisindacali che tenderanno a paralizzare tutti i settori dove il medesimo Personale ASU presta la propria attività lavorativa”.