inviata una nota al governo regionale

Il Movimento Unito dei Lavoratori del 118 Siciliano vuole parlare alla politica siciliana tramite l’invio di una nota “a suffragio di una categoria sempre in prima linea ma messa da diversi anni nel dimenticatoio dei corridoi della politica. Siamo i soccorritori del 118 siciliano“.

Si legge a corredo della nota: “Proprio adesso che le tensioni e la pressione sulle strutture sanitarie sta, lentamente, diminuendo e l’attenzione della politica, dei cittadini e dei media si sta spostando, giustamente, sui disastri economici provocati da questa pandemia, proprio adesso che il Parlamento Siciliano si accinge a stanziare ulteriori risorse aggiuntive destinate al Servizio Sanitario Regionale, proprio adesso è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti.

Potremmo parafrasare il motto, e si adatta benissimo alla situazione attuale: “Se non ora, quando?” Oggi è il momento di trasformare la riconoscenza in atti concreti….estendendo a tutti gli UOMINI e le DONNE della SEUS SCpa impegnati nell’emergenza covid-19 lo stesso beneficio per i colleghi che lavorano negli ospedali”.

La nota è stata inviata due giorni fa al governatore Musumeci, all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, all’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao, alla presidente della VI° Commissione Sanità Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, al Presidente della II° Commissione Bilancio Ars, Riccardo Savona, a tutti i capigruppo parlamentari dell’Ars, al direttore generale della Seus, Davide Croce, e a tutti i dipendenti.

L’oggetto della nota è “l’estensione del riconoscimento economico al personale della Seus SC.p.A assegnato e impiegato quotidianamente nell’emergenza Covid19″.

Questo è quanto si legge nella nota: “Considerato lo stato di grave emergenza determinato dalla diffusione del COVID-19, che ha colpito numerosi operatori sanitari e ha comportato un aggravio di richieste assistenziali alle strutture pubbliche rendendo problematico garantire le prestazioni sanitarie essenziali a fronteggiare l’emergenza COVID-19; CHIEDIAMO ALLA POLITICA SICILIANA il giusto riconoscimento per compensare i maggiori carichi di lavoro al personale della SEUS SC.p.A. che, “con senso di responsabilità”, si è messo a disposizione per affrontare l’emergenza Coronavirus.

Per tutti loro chiediamo di avere lo stesso beneficio economico che sta per essere concesso ai colleghi che

lavorano negli ospedali.

Avendo una disponibilità economica trasferita dallo stato siamo fiduciosi dell’estensione del riconoscimento

anche per la nostra categoria impegnata forse più degli altri al contrasto e lotta alla pandemia da covid-19“.