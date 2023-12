E’ uscito con le sue gambe dall’abitacolo

Ancora un pericolo incidente con auto cappottata a Palermo. Questa volta è accaduto alla rotonda di via Oreto all’alba, dove un veicolo si è letteralmente ribaltato da solo. Al momento non sembra che siano coinvolti altri mezzi nel sinistro. Si era temuto il peggio ma fortunatamente il conducente è riuscito con le proprie gambe a tirarsi fuori dall’abitacolo, E’ rimasto miracolosamente illeso nonostante la terribile carambola.

I rilievi della polizia municipale

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale. I primi hanno al solito messo tutto in sicurezza, evitando possibili corto circuiti e inneschi di fiamme che in casi come questi sono abbastanza frequenti. I caschi bianchi invece hanno effettuato i rilievi e vari altri accertamenti per capire come l’uomo alla guida abbia potuto perdere il controllo. Forse un colpo di sonno o un attimo di distrazione. L’auto è cappottata nella carreggiata in direzione Trapani.

L’incidente sull’autostrada

Non è certamente questo il primo caso di sinistro con questa dinamica a Palermo, frutto spesso dell’alta velocità e di distrazioni. Appena qualche giorno fa altra auto ribaltata e tanta paura sull’autostrada A29 nel tratto in direzione Palermo, alle porte del capoluogo. Il conducente ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che ha sbandato sino a capovolgersi. Immediato sul posto l’intervento di polizia stradale e vigili del fuoco che hanno messo il veicolo in sicurezza. Il bilancio parla di due feriti non gravi ma comunque si era temuto il peggio per la dinamica del sinistro.

Altra auto ribaltata vicino l’aeroporto

Fcaneod ancora un piccolo salto all’indietro si era verificato un altro incidente simile sempre sulla A29. Un’auto allo stesso modo si era ribaltata dopo un violento scontro con un autocarro. Il mezzo si è letteralmente capovolto con all’interno il conducente e un passeggero. Entrambi sono stati recuperati dai mezzi di soccorso, necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente per entrambi delle ferite non gravi ma per la dinamica dei fatti si possono considerare miracolati. Stando ai primi accertamenti, l’auto per cause in via di accertamento, è andata ad impattare con un autocarro all’altezza dello svincolo per l’aeroporto di Palermo. Il conducente dell’auto, un 28enne, ha perso il controllo del veicolo.

