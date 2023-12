Il conducente ha perso il controllo e il veicolo è cappottato

Auto ribaltata e tanta paura questa notte sull’autostrada A29 nel tratto in direzione Palermo alle porte del capoluogo. Il conducente ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che ha sbandato sino a capovolgersi. Immediato sul posto l’intervento di polizia stradale e vigili del fuoco che hanno messo il veicolo in sicurezza. Il bilancio parla di due feriti non gravi ma comunque si era temuto il peggio per la dinamica del sinistro.

La prima ricostruzione

Gli agenti della stradale hanno fatto una prima ricostruzione di quanto avvenuto. L’auto, su cui viaggiavano due perso, ha improvvisamente sbandato. Da capire le cause per cui il conducente ha perso il controllo, forse un colpo di sonno o una distrazione. Sta di fatto che in un attimo con una brusca sterzata il veicolo si è capovolto pericolosamente. I due all’interno sono usciti con le loro gambe e se la sono cavata solo con qualche graffio e contusione. Ma hanno davvero rischiato grosso. I pompieri hanno messo tutto in sicurezza, prevenendo possibili corto circuiti all’impianto elettrico.

Altra auto ribaltata vicino l’aeroporto

Meno di una settimana fa si era verificato un altro incidente simile sempre sulla A29. Un’auto allo stesso modo si era ribaltata dopo un violento scontro con un autocarro. Il mezzo si è letteralmente capovolto con all’interno il conducente e un passeggero. Entrambi sono stati recuperati dai mezzi di soccorso, necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente per entrambi delle ferite non gravi ma per la dinamica dei fatti si possono considerare miracolati. Stando ai primi accertamenti, l’auto per cause in via di accertamento, è andata ad impattare con un autocarro all’altezza dello svincolo per l’aeroporto di Palermo. Il conducente dell’auto, un 28enne, ha perso il controllo del veicolo. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per poter ricostruire la dinamica con precisione. I vigili del fuoco sono intervenuti a loro volta per permettere ai feriti di uscire fuori dall’abitacolo. Entrambi trasportati all’ospedale di Partinico in codice giallo.

Tanti precedenti

Questo tratto autostradale è stato spesso teatro di incidenti, in alcuni casi anche con epilogo tragico. Appena qualche giorno fa l’ennesimo episodio all’alba alle porte di Palermo. Due le persone rimaste seriamente ferite in uno scontro tra più auto. E’ accaduto tra le due gallerie tra gli svincoli di Capaci e Isola delle Femmine. Immediati i soccorsi, necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per tirare fuori dall’abitacolo i feriti. L’impatto è avvenuto in direzione Palermo tra tre auto. Sono prima venuti a contatto due veicoli e un terzo che procedeva poco dietro è rimasto coinvolto. Lo scontro è stato abbastanza violento, tanto che per i due feriti si era parlato di “condizioni serie”. Sul posto ambulanze del 118 e pattuglie della polizia stradale per ricostruire la dinamica ed effettuare i rilievi.

