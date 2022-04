Domenica 10 aprile la competizione organizzata dalla Armanno Corse

Tutto pronto per la prima edizione della gara automobilistica Slalom del Gigante Giardinello-Sagana Aci Sport “Trofeo Il Levriero”. Saranno 73 i piloti che si daranno battaglia lungo il percorso di 2,9 Km di contrada Carcatizzi a Giardinello condito da 13 postazioni di birilli.

La competizione, organizzata dall’Asd Armanno Corse di Palermo, è in programma domenica 10 aprile. E si preannuncia avvincente in considerazione anche dell’elevato numero di iscritti nonostante la gara alla sua prima edizione non sia inserita in alcun calendario di campionato Aci Sport.

Specialisti isolani presenti alla gara

Presenti diversi tra i migliori specialisti isolani della disciplina con i birilli, tra questi spicca il nome del giarrese, Michele Puglisi, su Radical SR 4 1600 cc, pilota conosciuto in ambito nazionale alla luce delle sue partecipazioni nel campionato italiano Slalom 2021.

Non ci sarà il campione siciliano

Assente “last minute” sarà invece il campione siciliano in carica, Girolamo Ingardia, fermato da un guasto al propulsore della sua vettura Formula Ghipard capitato durante lo slalom del Satiro a Mazara del Vallo. Confermati della partita saranno gli alfieri della scuderia Armanno Corse, padroni di casa, che schiera ai nastri di partenza un congruo numero di piloti. Tra tutti spiccano i nomi di Salvatore Arresta e Salvatore e Catanzaro, che guideranno entrambi delle Formula Gloria B5 e l’avolese Salvatore Gentile sempre sulla sua fida Elia Avrio 1000: trio pronto a conquistare il podio assoluto dello Slalom del “Gigante” 2022.

Non starà di certo a guardare il mazarese, Giuseppe Giametta, fresco della vittoria assoluta allo slalom di Mazara del Vallo, ancora alle prese per trovare il giusto set up della sua Formula Gloria e la gara di domenica potrà essere l’occasione giusta per avere i meritati riscontri.

Da sottolineare la massiccia presenza di piloti del comprensorio Partinico, Montelepre, Giardinello, luoghi ricchi di grande passione per il motor sport, purtroppo assopita da diverso tempo per la mancanza di gare automobilistiche nel territorio.

Oggi le verifiche tecniche

Adesso si attendono le verifiche tecniche odierne, eseguite dai tecnici Aci Sport presso l’anfiteatro comunale di Giardinello, che decreteranno l’elenco definitivo dei partenti che si presenteranno al cospetto del direttore di gara, Manlio Mancuso, di Siracusa con start a partire dalle 9 con la ricognizione ufficiale del percorso, ed a seguire le tre manche di gara durante la quale i concorrenti si sfideranno fino all’ultimo metro di questa gara.