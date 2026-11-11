Via libera al riparto di 20 milioni di euro per i Comuni siciliani. La Conferenza Regione-Autonomie Locali ha espresso parere favorevole sui criteri di assegnazione dei fondi, precedentemente approvati dall’Assemblea Regionale Siciliana (Ars) nell’ambito delle variazioni di bilancio. Una boccata d’ossigeno per le amministrazioni locali dell’isola, da tempo in sofferenza finanziaria.

Insieme al via libera per i fondi, la seduta ha portato un’altra importante novità per i sindaci: la proroga ufficiale al 20 novembre per la rendicontazione delle spese legate all’ospitalità canina per il 2025.

L’assessore Garigliano: “Massima attenzione alle difficoltà dei Comuni”

Soddisfazione è stata espressa da Francesca Garigliano, assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, che ha voluto sottolineare il valore politico e pratico di questo provvedimento.

“Si tratta di un importante adempimento attuativo di quanto stabilito dal governo regionale e dall’Ars», ha dichiarato l’esponente della giunta. Secondo l’assessore, questa misura «conferma l’attenzione delle istituzioni nei confronti dei Comuni e delle difficoltà che quotidianamente affrontano per garantire i servizi ai cittadini”. L’obiettivo della Regione è alleggerire il carico sui bilanci comunali, spesso al collasso, per evitare il taglio delle prestazioni essenziali sul territorio.

Prorogati i termini per la rendicontazione dell’ospitalità canina

Oltre al riparto milionario, il tavolo tecnico ha affrontato alcune scadenze burocratiche che stavano mettendo sotto pressione gli uffici tecnici dei Comuni. Nel corso della seduta è emersa con forza l’esigenza di concedere più tempo alle amministrazioni per completare le pratiche relative al randagismo.

La Conferenza ha così stabilito una ulteriore, e ultima, proroga fissando al 20 novembre il termine perentorio per la rendicontazione delle somme destinate all’ospitalità canina sostenute dai Comuni nel corso del 2025. Un rinvio giudicato fondamentale dai rappresentanti locali per non rischiare di perdere i rimborsi regionali su una voce di spesa, come quella della gestione dei canili e dei servizi di ricovero, che incide pesantemente sulle casse municipali.