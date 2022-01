Covid19, stop ai tamponi all'Hub Fiera per la mattina dell’11 gennaio

Covid19, a Partinico prelievo d’organi da donatore positivo non vaccinato

Intesa tra Regione e le 4 Università siciliane, "Un Polo per la ricerca e l'innovazione" (VIDEO)

Ancora maltempo in Sicilia, allerta gialla a Palermo e Messina

18:14

Cefalù, Simona Vicari in pole position per la carica di Sindaco. Gradimento al 44 per cento secondo la rilevazione di Smc