Sono in corso gli interventi di finitura dello svincolo

Proseguono gli interventi di finitura presso il cantiere del nuovo svincolo di connessione tra l’autostrada A19 “Palermo-Catania” e la nuova sede della statale 640 “Strada degli Scrittori”. Lo rende noto l’Anas.

Ecco le limitazioni alla viabilità

Fino a venerdì 15 aprile, in fascia oraria diurna compresa tra le ore 7 e le ore 19, rimarrà chiusa la rampa di svincolo normalmente utilizzata per i veicoli provenienti da Catania e diretti ad Agrigento, Caltanissetta, Gela. “Il percorso alternativo – dice l’Anas -, pertanto, prevede di raggiungere il successivo svincolo Ponte Cinque Archi, dove potere reimmettersi in autostrada in direzione Catania e uscire allo svincolo di Caltanissetta.

Il ritorno dei cantieri

Dai primi di aprile sono tornati i cantieri notturni lungo la A19, nei pressi del nuovo svincolo d’innesto sulla strada statale 640. Si tratta di una prosecuzione degli interventi di finitura presso il cantiere del nuovo svincolo di connessione tra l’autostrada A19 “Palermo-Catania” e la nuova sede della statale 640 “Strada degli Scrittori”. Nelle notti comprese tra lunedì 4 e venerdì 8 aprile, in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo, sarà necessario chiudere al traffico la rampa dello svincolo normalmente utilizzata dai veicoli provenienti dalla statale e diretti a Palermo.

La precedente tranche di interventi

Già tra il 30 e il 31 marzo scorsi, in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del mattino, l’autostrada “Palermo-Catania” fu chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Buonfornello e Agglomerato Industriale. Il provvedimento si rese necessario per consentire a E-Distribuzione di eseguire i lavori di sostituzione di un elettrodotto di media tensione. Questo elettrodotto è in attraversamento delle carreggiate autostradali in corrispondenza del km 38, motivo per cui si è resa necessaria questa chiusura al transito.

Le polemiche di questi giorni

In questi giorni la A19 è tornata a essere al centro di forti polemiche perché è considerata l’autostrada dei cantieri infiniti. Di cantieri se ne contano più di venti e dovranno essere fatti almeno 84 interventi. Di chi è la colpa? Ecco cosa ha detto Giancarlo Cancelleri a Casa Minutella: “Da trent’anni fa non si è fatta mai una manutenzione. Poco più di 192 chilometri di autostrada significa che ci sono 400 chilometri di asfalto e 800 chilometri di guardarail. Sono ancora quelli che sono stati mandati nel 1970 quando è stata aperta l’autostrada. Oggi ci ritroviamo ad avere viadotti gallerie chiusi e in manutenzione. Dopo il crollo del ponte Morandi abbiamo dovuto emanare delle linee guida sulla sicurezza. E’ cambiato tutto lo scenario della sicurezza autostradale e stradale. Ci ritroviamo ad avere degli interventi che non sono più programmabili, non sono più rinviabili, ma devono essere fatti tutti e purtroppo contemporaneamente, altrimenti diventiamo fuorilegge”.