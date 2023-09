Pubblicata la mappa della polizia stradale

Gli autovelox tornano nelle strade statali e nelle autostrade siciliane anche questa settimana. La polizia stradale ha come sempre pubblicato date e luoghi in cui gli occhi elettronici monitoreranno la velocità dei veicoli. Saranno in tutto 34 i monitoraggi programmati da oggi e sino a domenica prossima 17 settembre. Gli strumenti saranno piazzati in diversi tratti delle A18, A19, A20 e A29. Allo stesso modo saranno collocati sulle strade statali e provinciali di competenza extracomunale.

Oggi e domani

Oggi, lunedì 11 settembre, gli strumenti di monitoraggio della velocità dei veicoli sono presenti sulla A29 nel tragitto Trapanese, sulla A18 dir nel Catanese e sulla A19 nell’Ennese. altri monitoraggi sulle statali 640 di Porto Empedocle, sia in territorio dell’Agrigentino che in quello Nisseno, ed ancora sulla statale 626 sempre in provincia di Caltanissetta. Domani invece autovelox presenti nei tratti Palermitani delle A19 e 29, nel Trapanese sulla A29 e sulla A20 nel Messinese. Sulle statali invece saranno sulla 117 Ter nell’Ennese, sulla 189 nel Palermitano, sulla 417 di Catania e ancora sulla 640 di Porto Empedocle nel tratto di Agrigento.

Sulle autostrade negli altri giorni

Secondo la mappa della polizia stradale gli autovelox nelle autostrade saranno presenti sulla A18 nel Catanese il 13 e 15 settembre; sulla A29 nel Palermitano il 14 e il 17 settembre, mentre nel Trapanese programmati i monitoraggi il 14, 16 e 17. Sempre nei tratti Palermitani gli autovelox ci saranno sulla A19 il 15 settembre.

Sulle strade statali o provinciali

La mappa invece delle altre strade invece prevede nel Palermitano la presenza degli occhi elettronici sulla statale 113 il 13 settembre e sulla 121 il 16. Nel catanese invece solo il 15 settembre sulla statale 117. Ad Agrigento rilievi di velocità il 13 settembre sulla 115 sud occidentale Sicula e il 14 sulla statale 640; nell’Ennese sulla statale 117 Ter il 13 settembre, nel Nisseno invece il 13, il 16 e il 17 settembre sulla 640, il 14 e 15 settembre sulla 626.

Lo scopo della pubblicazione dell’elenco

La pubblicazione dell’elenco delle strade monitorate ha come scopo quello di evitare incidenti e persuadere gli automobilisti a procedere a velocità moderata nei tratti interessati. Come fa sapere la polizia di Stato, gli autovelox sono posti sia sulle strade statali che sulle autostrade. Oltre ai cartelli posti in prossimità delle postazioni, le forze dell’ordine cercano di fare prevenzione rendendo pubbliche anzitempo le tratte monitorate. Nel dettaglio la polizia Stradale utilizza questi strumenti per il controllo puntuale della velocità: Autovelox 104/C; Autovelox 105; Autovelox 106; Telelaser; Telelaser Trucam.

