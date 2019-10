il 24 ottobre a palermo

“Dialogo sulla disabilità, shopping accessibile” è questo il titolo dell’incontro che si svolgerà domani, giovedì 24 ottobre, presso il centro commerciale Conca D’Oro di via Lanza di Scalea a Palermo.

A partire dalle ore 16, in piazza Fashion, alla presenza di portavoci delle istituzioni e delle associazioni di categoria, si parlerà di temi legati alle disabilità e al mondo del commercio. L’evento fa parte di un programma itinerante che ha lo scopo di analizzare, mese dopo mese, un aspetto diverso legato all’abbattimento delle barriere fisiche e culturali che, spesso, rendono impossibili semplici azioni quotidiane da parte dei diversamente abili come l’utilizzo del trasporto pubblico o i parcheggi dedicati alle persone con disabilità.

Verranno analizzati anche gli aspetti legati alla funzione sociale della moda e alla percezione del diversamente abile da parte degli operatori commerciali. Introduce Antonella Balistreri, presidente Fondazione Villa delle Ginestre; modera Alessandra de Caro, dirigente Soprintendenza del Mare.

Interverranno:

Giusto Catania, assessore alla Mobilità del Comune di Palermo;

Leopoldo Piampiano, assessore alle Attività economiche del Comune di Palermo;

Ferdinando Carollo, direttore della Mobilità Amat;

Paolo Caracausi, consigliere comunale;

Giovanna Marano, assessore comunale alla Scuola, al Lavoro, alla Sanità, ai Giovani, alla Parità di genere;

Vincenzo Messina, comandante Polizia municipale;

Patrizia Di Dio, Confcommercio;

Francesca Costa, Confesercenti;

Giovanni Felice, Confimpresa