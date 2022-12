il vertice a palermo

Riorganizzazione del partito e federazione del Terzo polo con Italia Viva in vista delle elezioni amministrative del 2023. Questi gli obiettivi di Azione in Sicilia, che, dal 7 dicembre, è sotto la gestione di un commissario, Michelangelo Giansiracusa, sindaco di Ferla e Capo di gabinetto del Comune di Siracusa, braccio destro del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, componente della segreteria nazionale di Azione.

Il vertice con il comitato

Il commissario si è incontrato a Palermo con un comitato ristretto del partito, composto da Giuseppe Castiglione, Gaetano Armao, quest’ultimo candidato alla presidenza della Regione per il Terzo polo alle elezioni del 25 settembre, Fabrizio Ferrandelli, Francesco Italia e Giangiacomo Palazzolo.

“Si è registrata piena sintonia tra i partecipanti alla riunione – afferma il commissario di Azione Sicilia, Michelangelo Giansiracusa – sull’importanza di una gestione corale nella fase commissariale del partito che, a partire dalla lavoro fatto dal segretario uscente, dovrà aggregare e organizzare la propria presenza in tutte le nove province siciliane in vista della elezioni amministrative 2023 e nella costruzione del Terzo Polo con Italia Viva”.

Gli obiettivi

Il comitato ristretto, secondo quanto fanno sapere da Azione, ha condiviso le indicazioni del commissario Giansiracusa che dovranno concretizzarsi entro il mese di gennaio 2023.

“La costituzione in ogni Provincia di comitati di coordinamento con l’obiettivo di programmare la riorganizzazione territoriale del partito; la costituzione – spiegano da Azione – di un gruppo di lavoro, formato dai comitati di coordinamenti provinciali e dal comitato ristretto regionale che lavori per le amministrative 2023; l’avvio della costruzione della federazione del Terzo Polo con Italia Viva proponendo la stipula di un impegno di preventiva consultazione per le amministrative 2023; l’organizzazione di una conferenza programmatica su alcune tematiche di interesse generale per la Sicilia, a partire dall’emergenza finanziaria che investe i conti regionali”. Al termine della riunione è stato deciso il prossimo incontro che si terrà a Caltanissetta il 27 dicembre.