Un progetto di marketing e sviluppo industriale sostenibile

Baarìa Fish, a Bagheria dal 26 al 27 novembre

Accordo della filiera ittica locale con Ministero e Regione

Un progetto a 360 gradi per rendere moderno e sostenibile il settore.

Si chiama Baarìa Fish ed è il progetto della filiera ittica per affrontare la sfida della sostenibilità. Settore tra i più importanti e tradizionali dell’economia agroalimentare siciliano, il mondo ittico è pronto a cambiare per sostanza e forma. Per puntare a un progetto sostenibile verrà sviluppata una strategia a 360 gradi, per tenere sotto controllo tutti i fattori critici di successo.

Strategie di marketing, sicurezza alimentare e sostenibilità economica, ambientale e sociale saranno dunque al centro del progetto che porterà alla firma di un contratto di filiera con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con la Regione Siciliana. A firmare l’accordo saranno Confcommercio, Legacoop, Op Trapani, Comuni di Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia, Ventimiglia di Sicilia e Altavilla Milicia. L’accordo sarà presentato nel corso della manifestazione “Baarìa Fish”, in programma a Palazzo Villarosa a Bagheria (Palermo), il 26 e 27 novembre 2021.

Baarìa Fish, il programma dell’iniziativa

Il via dell’iniziativa è previsto venerdì 26 novembre alle 9,30 con i saluti del sindaco di Bagheria, Filippo Tripoli. A seguire gli interventi di Antonio Rini, sindaco di Ventimiglia di Sicilia su “Accordo filiera olio e aromi”, Pino Virga, sindaco di Altavilla Milicia su “Il GAC nella filiera”, Salvatore Sanfilippo, sindaco di Santa Flavia su “La marineria di Porticello”, Giuseppe Sanfilippo, direttore GAC su “La valorizzazione del pescato locale: Sapori della Costa D’oro”, Antonio Lo Coco, Presidente Blu Ocean su “Presentazione della prima filiera ittica sostenibile”, Martina Biundo, project manager FormaLab su “Progettazione e sviluppo della filiera”, Francesco Gioia, designer SevenApp su “Progetto del marchio della Filiera Ittica Sostenibile Sicilia”, Tony Costanzo, della Capitaneria di Porto, su “L’importanza del processo di tracciabilità nella filiera” e Cosimo Dimitri, di Blu Ocean, su “Disciplinare filiera ittica”.

Baarìa Fish, anche le blockchain per sviluppare la filiera ittica

Nel pomeriggio alle 15,30 interverranno Filippo di Grigoli, Asp Palermo, su “Sicurezza alimentare nella filiera ittico sostenibile”, Carlo Volante, Asp Palermo, su “Lo strumento di prevenzione nel sistema alimentare”, Marco Orsini, Libecoop, su “Blockchain, applicazione e opportunità nella tracciabilità di filiera”, Gioacchino Fazio, Università degli Studi di Palermo, su “Sostenibilità economica nella filiera ittica sostenibile”, Stefano Fricano, Università degli Studi di Palermo su “Sostenibilità economica nella filiera ittica sostenibile”, Concetta Messina, Università degli Studi di Palermo su “Sostenibilità ambientale nella filiera ittica sostenibile”, Natale Amoroso, presidente della Op della Pesca di Trapani su “Il ruolo delle OP all’interno della filiera”, Nino Carlino, presidente del Distretto Pesca su “Le potenzialità dei distretti”. Concluderanno Tony Scilla, assessore regionale dell’Agricoltura e pesca mediterranea, Giovanni Di Giacinto, sindaco di Casteldaccia, e Alberto Pulizzi del Dipartimento della Pesca Mediterranea.

Baarìa Fish, nasce la filiera ittica

Sabato 27 novembre alle 9,30 istituzionalizzazione della Filiera Ittica Sostenibile, definizione della sua normativa e firma del primo Accordo di Filiera. Interverranno Patrizia Di Dio, presidente Confcommercio Palermo (“Le reti d’impresa”), Antonio Rini, sindaco Ventimiglia di Sicilia, Antonietta Sparacio, assessore di Ventimiglia di Sicilia (“La produzione locale di oli e aromi e la loro integrazione nella filiera ittica sostenibile”), Vincenzo Canalella di Intesa San Paolo (“Gli istituti di credito”), Michele Balistreri, La Piana D’Oro. (“La comunicazione nel territorio”). Concluderà Filippo Parrino, presidente di Legacoop Sicilia.