L’iniziativa di Tempostretto coinvolte anche BlogSicilia

L’anno scorso è stato un successo. Torna, così, Baci e abbracci il contest fotografico su Facebook dedicato all’amore in tutte le sue forme, un sentimento senza tempo, spazio e regole che neanche le restrizioni e le difficoltà legate alla pandemia possono fermare.

Nel 2021 l’iniziativa aveva accompagnato un San Valentino in zona arancione, senza la possibilità di cene a lume di candela o aperitivi tra promesse e sorrisi.

Ora che la situazione è diversa, Tempostretto ripropone l’iniziativa per continuare a lanciare un messaggio di speranza, che consenta a tutti noi di guardare verso quella luce che c’è sempre al di là delle nuvole.

Una novità importante

La nuova edizione del contest arriva con una novità importante: sarà sempre aperto a tutti gli innamorati senza distinzione di cittadinanza ma come riferimento organizzativo di base unirà le Città metropolitane di Messina, Palermo e Reggio Calabria.

Coinvolto anche BlogSicilia

L’idea iniziale di Tempostretto ha coinvolto, infatti, il giornale alleato BlogSicilia e Tempostretto Reggio Calabria. Dallo Stretto e dal capoluogo siciliano parte, dunque, un messaggio forte, fortissimo di unione e di amore a cui ci piacerebbe che rispondessero in tanti.

Come partecipare al contest Baci e abbracci, al via il 14 febbraio

Le regole del contest su Facebook sono poche e semplici. Il tema è “Baci e Abbracci. Immagini dalla felicità”.

A partire da lunedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, potrete inviare le vostre immagini al numero WhatsApp di Tempostretto 366.8726275.

Potrete mandare foto originali che ritraggono i vostri baci e/o abbracci che riterrete più carini, più simpatici, ambientati magari in contesti particolari e suggestivi. L’unico limite è la vostra fantasia.

In gara con uno scatto, c’è tempo fino al 17 febbraio

Ogni utente potrà partecipare con un solo scatto e i termini per l’invio delle foto si chiuderanno alla mezzanotte di giovedì 17 febbraio.

Tutte le foto ritenute in linea con il tema del contest saranno poi pubblicate domenica 20 febbraio nella pagina Facebook di Tempostretto.it. Qui potranno essere votate sino a sabato 26 febbraio.

Inoltre, al voto sulla foto, gli utenti, se vorranno, potranno provvedere a mettere il “mi piace” sulla pagina Facebook di Tempostretto.

I premi del contest ai primi tre classificati

Alla coppia che riceverà più like sulla sua foto andranno un braccialetto da donna e uno da uomo offerti dalla gioielleria La Motta a Messina, in Viale S. Martino, 188.

Alla foto seconda classificata per numero di Like andrà un premio del valore commerciale di 70 euro consistente in un coupon sconto da utilizzare per l’acquisto gratuito di alcuni tra i migliori prodotti siciliani presenti sul marketplace www.insicilia.com.

Alla foto che arriverà terza per numero di like andrà come premio un pranzo o una cena per due presso il ristorante stellato dello chef Filippo Coliandro a Reggio Calabria.

Non saranno consentite pratiche fraudolente, come l’acquisto di like, pena l’immediata esclusione della foto dal contest.