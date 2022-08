Si avvia l’autonomia energetica dell’impianto di Bagheria

Lo stadio di Bagheria incassa il primo finanziamento per cominciare a sfruttare l’energia pulita e si assegna l’appalto per i lavori. Ad essere stato finanziato il progetto di realizzazione di una pensilina fotovoltaica all’interno dell’impianto sportivo per l’efficientamento energetico dei corpi adiacenti, valevole come I stralcio del complessivo intervento programmato. I fondi sono stati reperiti in seno al Po Fesr Sicilia 2014-2020 con Agenda Urbana Iti Palermo-Bagheria per l’importo di 466.161,64 euro.

La misura

L’iter era partito nel luglio del 2020 quando fu approvata il 13 luglio la delibera di giunta con cui il sindaco è stato autorizzato a presentare istanza insieme a tutti gli allegati previsti nell’avviso per la partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione dei beneficiari per agenda urbana. La misura a cui si è aderito è l’Asse prioritario 4 -“Energia sostenibile e Qualità della vita”. Azione 4.1.1 – “Promozione dell’ecoefficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo”.

Cosa prevede

L’intervento prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare nella struttura adibita a stadio comunale. L’intero progetto, del valore di 2,5 milioni di euro, prevede di sviluppare una potenza totale di 1.000 kWp. In questo caso si realizza una prima parte di questi lavori che porevedono la realizzazione di una prima pensilina con impianto fotovoltaico. Un primo passo per permettere la trasformazione della struttura in un vero e proprio eco-stadio.

L’appalto assegnato

Il dirigente generale dell’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità del dipartimento regionale dell’Energia già nel settembre dello scorso anno aveva approvato il disciplinare di finanziamento per la realizzazione dell’intervento. L’aggiudicazione dell’appalto è stata fatta alla ditta Italiano Marco con sede a San Giuseppe Jato che ha offerto il ribasso del 15,75% da applicare sull’importo a base d’asta di 340.112,36 euro oltre 3.152,50 euro per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso ed Iva e pertanto per l’importo contrattuale di 289.697,16 euro compreso oneri di sicurezza e oltre iva.