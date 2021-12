L'iniziativa

Voucher di 80 euro per i minori di Bagheria. Domande entro il 9 dicembre.

Spendibile entro il 31 dicembre 2021 presso centri educativi e ricreativi.

Priorità a disabili e famiglie con ISEE basso

È stato pubblicato sull’albo pretorio online del Comune di Bagheria un avviso rivolto alle famiglie per promuovere la partecipazione dei minori fino a 17 anni di età presso centri educativi e ricreativi durante le vacanze di Natale.

Il regalo di Natale

Le somme fanno riferimento al Fondo per le politiche della famiglia, per finanziare iniziative per “interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni destinati alle attività di minori. L’amministrazione ha così deciso di mettere a disposizione degli utenti e nuovamente dei minori le somme risparmiate per attivare, durante il periodo natalizio, i centri ricreativi.

Spendibile entro il 31 dicembre 2021

Le risorse finanziarie disponibili, un voucher di 80 euro a bambino, sarà spendibile entro il 31 dicembre 2021, afferendo all’avviso prodotto con la determinazione n.572/PS del 28/07/2021 per i centri estivi 2021.

Il voucher di 80 euro per la partecipazione nel mese di dicembre alle attività educative – ricreative, socio – culturali e sportive rivolte ai minori fino ai 17 anni di età, potranno dunque essere spesi presso le strutture già convenzionate per le attività estive e che offrono un servizio ludico/ricreativo nel mese di dicembre.

Come richiederlo

I richiedenti dovranno presentare il modulo per l’iscrizione scaricabile dal sito internet comunale presso gli uffici della Direzione II Politiche Sociali di via Federico II. Il Comune di Bagheria erogherà il contributo direttamente alla struttura previa presentazione di giustificativi di spesa. Le domande devono essere presentate entro il 9 dicembre 2021 alle ore 10,00.

Priorità a disabili e famiglie con Isee basso

Per l’erogazione dei voucher verrà data priorità ai minori con disabilità certificata, a seguire alle famiglie con indice ISEE più basso e a parità di indice ISEE per presentazione delle domande in ordine di arrivo, fino ad esaurimento delle risorse.

Il responsabile del procedimento è la responsabile dell ufficio Minori Anna Impollonia cui ci si può rivolgere per informazioni via mail: ufficio.minori@comune.bagheria.pa.it

«Abbiamo deciso di utilizzare queste somme per contrastare la povertà educativa e per offrire un servizio alle famiglie con poche risorse economiche, in un periodo, il Natale, in cui le scuole sono chiuse» – ha dichiarato l’assessore alle politiche Sociali e della Famiglia Emanuele Tornatore.