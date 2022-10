La decisione del sindaco di Balestrate

Lasciare i contenitori della differenziata nelle adiacenze di casa propria senza ritirarli dopo l’avvenuta raccolta del rifiuto potrebbe costare caro da oggi ai Balestratesi. Una multa sino a 500 euro da parte della polizia municipale che eventualmente accerterà l’infrazione. E’ quanto ha stabilito con una propria ordinanza il sindaco Vito Rizzo per provare a sanare un diffuso malcostume che si registra in paese.

Intralcio e degrado

Il primo cittadino è intervenuto in seguito alle continue segnalazioni fatte dalla polizia municipale e dall’ufficio Ambiente del Comune. Ad essere evidenziato che in alcune zone del territorio comunale vengono lasciati anche per molti giorni, posizionati su strade e marciapiedi e comunque su area pubblica o privata ad uso pubblico, i bidoncini della raccolta differenziata nonostante siano stati svuotati regolarmente dall’azienda addetta alla raccolta. “Tale situazione – spiega il primo cittadino – compromette la libera e sicura circolazione pedonale e veicolare, nonché il decoro urbano. Inoltre genera situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dovuti anche al fatto che ignoti utilizzano i bidoncini vuoti per depositare negli stessi o a lato sacchetti di rifiuti domestici, creando i presupposti per situazioni igienico-sanitarie carenti, generando odori nauseabondi, considerate le alte temperature del periodo”.

Cosa impone l’ordinanza

L’ordinanza stabilisce che è vietato lasciare su suolo pubblico o su area privata ad uso pubblico bidoni e bidoncini della raccolta differenziata di rifiuti dopo il loro svuotamento. Nel momento in cui si dovesse accertare che tali contenitori vengono lasciati su area pubblica, dopo lo svuotamento, oltre 24 ore dal primo controllo da parte degli organi di vigilanza, il titolare del contenitore sarà oggetto di sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni in 50 euro. Nel momento in cui la violazione si protrae oltre le 24 ore, l’organo di vigilanza si riserva l’applicazione della sanzione accessoria della rimozione dei contenitori con spese a carico del titolare del contenitore.