per omissione d'atti d'ufficio

Da persona informata sui fatti il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, è passato a indagato per omissione d’atti d’ufficio per la vicenda delle bare insepolte che sono ormai circa 900 al cimitero comunale dei Rotoli. Lo scrive Repubblica Palermo.

Nel 2020 era stato sentito pure come testimone, assicurando provvedimenti per superare lo scandalo, mai risolto. Orlando – come riporta il quotidiano – ha già chiesto ai magistrati tramite il suo legale, l’avvocato Roberto Mangano, di essere ascoltato, per esporre la linea di difesa. L’audizione avverrà nei prossimi giorni.

Gli scandali e le indagini

Dal 2020 prima per una vicenda di mazzette che coinvolse l’ex direttore del cimitero dei Rotoli, Cosimo De Roberto, (c’è la richiesta di giudizio per 10 indagati) poi per le bare che giacevano nei magazzini per settimane e mesi, poi perché le casse coi defunti scoppiavano o lasciavano cadere liquidi, la vicenda della mancata tumulazione dei feretri tiene banco a Palermo ormai da anni.

Le accuse dell’arcivescovo Lorefice

Il forno crematorio è guasto da quasi due anni e le bare di chi dev’essere cremato devono spostarsi dalla regione. I familiari dei defunti da tempo denunciano lo scandalo e lo scorso 2 novembre – per la commemorazione dei defunti – anche l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ha sottolineato il dramma che vivono migliaia di persone che non possono seppellire i propri cari.

“In questo giorno, dedicato alla commemorazione dei fedeli defunti, proprio qui ai Rotoli, ai piedi di Monte Pellegrino, dove centinaia di nostri cari defunti da lungo tempo non trovano neanche la possibilità di una degna sepoltura a causa dell’incuria umana e dell’ignominia di chi vuole lucrare anche nel momento più decisivo e dirompente del mistero della vita che è la morte, si leva anzitutto un appello a renderci conto di quanto sia importante il corpo nella nostra esistenza”.

“Nnessuna trascuratezza, nessuna devastazione, nessun affare illegale, nessun interesse losco o criminale, deve profanare questi luoghi sacri e le coscienze di quanti hanno diritto a onorare i corpi dei propri defunti. Palermo ha bisogno di nuovi spazi cimiteriali dove si possano inumare o cremare i nostri defunti, per custodirli, visitarli, commemorarli. È inconcepibile e soprattutto inspiegabile che l’impianto crematorio si guasti senza poterlo più riattivare. Preghiamo perché si ponga fine a questo orrore”.

L’interrogazione parlamentare

Il caso è stato affrontato dalla Lega, che tramite il suo leader Matteo Salvini, ha portato la questione alla ribalta nazionale, con un’interrogazione parlamentare.

Pure i cinghiali

Poi, nei mesi scorsi, un nuovo scandalo: l’arrivo dei cinghiali a “banchettare” e devastare le tombe. “Lo sfregio, l’ennesimo, a chi sceglie di riposare nel camposanto vista mare e monti di Vergine Maria”.

La scelta del Comune

Firmata poi a novembre la Determina dirigenziale per l’approvazione tecnica del progetto esecutivo per la collocazione dei 424 loculi temporanei presso il cimitero comunale di Palermo, in attuazione di una delle ordinanze del sindaco Leoluca Orlando volta a rendere più rapido possibile il procedimento amministrativo.

“Bare sparite e poi ritrovate”, caos burocratico

Nel frattempo, come raccontato da BlogSicilia, Nell’eterna vergognosa emergenza al Cimitero dei Rotoli succede anche che i morti scompaiano. Bare che non si trovano più con annessa apprensione e ricerche. Ma che poi vengono ritrovate dopo diversi minuti o, addirittura, ore di ricerche.

Ora la nuova indagine che vede indagato il sindaco Orlando, pochi mesi fa indagato anche per la questione del presunto falso in bilancio comunale, insieme ad altri 23 assessori e dirigenti di Palazzo delle Aquile.