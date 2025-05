L’attività di recupero a Porticello è ferma. E’ stata sequestrata l’area dove è avvenuto l’incidente che ha provocato la morte del sub olandese Robcornelis Maria Huijben Uiben di 39 anni che stava lavorando al recupero del Bayesian, la nave a vela colata a picco nel naufragio del 19 agosto dello scorso anno.

Il sommozzatore è l’ottava vittima della tragedia. Le indagini sono condotte dalla capitaneria di porto di Palermo. Le indagini sono coordinate dal pm Raffaele Cammarano della procura di Termini Imerese.

I rilievi di pg nel luogo della tragedia potrebbero essere affidati ai sommozzatori della polizia o della guardia di finanza, gli stessi che si sono immersi per eseguire i rilievi prima dell’inizio delle lavorazioni nei fondali.

O ai sommozzatori della marina, gli stessi che hanno eseguiti i prelievi della strumentazione del veliero. Intanto il corpo del sub è stato portato all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. Nelle prossime ore la procura potrebbe disporre l’autopsia per accertare le cause della morte.