Ancora temperature record nell’Isola nei prossimi giorni

Il bel tempo non abbandonerà la Sicilia per tutte le festività di Natale. Solo a gennaio abbondantemente inoltrato cominceranno a farsi sentire le temperature invernali. Per il momento ancora sole e temperature miti tendenti anche al caldo. Le scene di questi giorni a cavallo tra natale e Santo Stefano sono destinate e ripresentarsi. Ci saranno ancora tuffi nel mare di Mondello e giubbini primaverili addosso. Altro che camini, guanti e piumini.

Le previsioni

Le previsioni meteo confermano per queste festività di Natale ancora bel tempo in Sicilia. Intervistato dal Giornale di Sicilia, il meteorologo del Cnr-Consorzio Lamma Giulio Berti ha tracciato le sue previsioni. “Sul territorio – si legge nel Gds – persisterà il regime anticiclonico, dunque sole e temperature ancora al di sopra della media stagionale, anche se in flessione rispetto ai giorni scorsi, con punte massime che oscilleranno tra i 17 e i 20 gradi: sempre un’anomalia, ma un po’ più accettabile”.

Le condizioni meteo

L’anticiclone che ha preso possesso dell’Italia, e in particolare del Sud, non ha intenzione di mollare la presa. Continuerà, anche nei prossimi giorni, a garantire caldo di giorno e temperature miti la sera. Ci sarà un’assenza di pioggia e condizioni generali di bel tempo al di sopra della miglior condizione stagionale. Dopo il Natale con il sole si va verso un Capodanno altrettanto soleggiato e con il bel tempo.

Il 25 e 26 dicembre “caraibico”

E’ stato un Natale all’insegna del sole e di temperature primaverili in tutta la Sicilia. A Siracusa e Trapani si sono toccati i 21 gradi a Natale, facendo gustare un bel tempo stile caraibico. C’è chi ha approfittato delle giornate favorevoli per fare un tuffo al mare a Palermo, come a Catania e in diverse località dell’Isola. Passeggiate nei parchi, nelle riserve naturali e lungo i litorali delle spiagge prima del tradizionale pranzo di Natale in famiglia o nei ristoranti soprattutto nelle zone balneari e in montagna. Tanti i turisti giunti nell’Isola per le vacanze natalizie che si stanno godendo il clima favorevole visitando monumenti e città.