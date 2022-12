Santo Stefano al mare, affollate le spiagge di Siracusa

26/12/2022

Un Santo Stefano, come Natale del resto, all’insegna del sole a Siracusa. Dopo l’abbuffata del 24 e del 25 dicembre, molti residenti hanno deciso di trascorrere la mattinata in spiaggia, tra cui la gettonatissima Fontane Bianche, uno dei litorali preferiti dai siracusani.

Bagni a Santo Stefano

Le temperature, che hanno oltrepassato i 20 gradi, hanno spinto tanta gente a portare teli e costumi, come fosse una giornata di inizio estate: qualcuno ha trovato il coraggio di tuffarsi in mare per un bagno inconsueto a dicembre inoltrato. Anche le altre spiagge di Siracusa sono state raggiunte dai residenti, come l’Arenella, come Fontane Bianche tra le mete più apprezzate dai bagnanti.

Ortigia presa d’assalto dai turisti

Tanti i turisti che hanno scelto Siracusa, in particolare in Ortigia, il centro storico di Siracusa. Nell’antica isola, la piccola spiaggia di Calarossa, a due passi dal Castello Maniace, è stata presa d’assalto dai visitatori che hanno fatto il bagno. Il periodo natalizio è stato fruttuoso per i ristoratori: locali pieni come le camere d’albergo e per adesso la pandemia, con le restrizioni e le chiusura, è solo un lontano ricordo. I visitatori brulicavano stamane per le vie di Ortigia per ammirare i tesori della città, dalla splendida piazza Duomo, circondati dai palazzi nobiliari, dalla Cattadrale e dall’Arcivescovado, al tempio di Apollo.

Tanti visitatori al Parco archeologico

I turisti non hanno perso l’occasione di fare un salto al Parco archeologico per ammirare il Teatro greco, dove, ogni anno, si mettono in scena gli spettacoli classici organizzati dalla Fondazione Inda e l’Orecchio di Dionisio.

Il servizio di sicurezza

Per le festività natalizie, la Questura di Siracusa ha predisposto un servizio di sicurezza al fine di evitare scippi e rapine per via dell’annunciata presenza di tanti turisti venuti a Siracusa per trascorrere una vacanza al sole. Presidiate anche le autostrade, sia la Siracusa-Gela sia la Siracusa-Catania con l’obiettivo di prevenire gli incidenti stradali.