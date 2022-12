Continua a imperversare l’Anticiclone di Natale che ha portato alta pressione, sole, bel tempo e temperature a tratti anche molto calde su tutto il Sud Italia e in particolare sulla Sicilia. Dopo un Natale che ha visto anche turisti e siciliani al mare perfino a fare il bagno o escursioni in canoa e piccole barche, la situazione resta analoga con caldo e sole un poco dappertutto per tutta la settimana. Si andrà vero Capodanno con il bel tempo. Nessuna traccia di pioggia all’orizzonte. Possibile qualche annuvolamento passeggero ma nulla di pi

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. Eccole giorno per giorno e area per area

LUNEDI’ 26 DICEMBRE

Nord: Cielo spesso coperto e localmente nebbioso in Pianura Padana e sui settori prealpini, schiarite sulle Alpi, pioggia in Liguria.

Centro: Giornata con cielo coperto su Toscana, coste laziali e in Umbria, poche nubi altrove. Venti deboli dai quadranti meridionali.

Sud: Mattinata con nubi basse su tarantino e crotonese, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Sole in Sicilia

MARTEDI’ 27 DICEMBRE

Nord: Nebbia su molte zone pianeggianti, dove non ci sarà il cielo si presenterà con nubi sparse, sole prevalente invece sui settori alpini.

Centro: Possibilità di nebbia su Toscana, Umbria, alto Lazio e Marche interne. Cielo coperto sul resto del Lazio, soleggiato altrove.

Sud: Al mattino ci potranno essere delle nebbie sulle coste ioniche, ma in un contesto di cielo poco nuvoloso salvo più nubi sull’alta Campania.

MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE

Nord: Giornata con nebbie in Piemonte e Lombardia, cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle zone. Clima più freddo in Piemonte.

Centro: Al mattino avremo nebbie in Umbria e in Maremma, cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature stabili.

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo sereno in Sicilia, poco o irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Clima mite di giorno.