L’anticiclone che ha preso possesso dell’Italia e in particolare del Sud non ha intenzione di mollare la presa e continuerà, anche nei prossimi giorni, a garantire caldo di giorno e temperature miti la sera, assenza di pioggia e condizioni generali di bel tempo per al di sopra della miglior condizione stagionale. Dopo il Natale con il sole si va verso un Capodanno altrettanto soleggiato e con il beltempo anche se questa condizione non può durare ancora molto a lungo.

Ecco le previsioni comunicate dal sito iLMeteo.it per tutta l’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorni per giorno fino a giovedì.

MARTEDI’ 27 DICEMBRE

Nord: Nebbia su molte zone pianeggianti, dove non ci sarà il cielo si presenterà con nubi sparse, sole prevalente invece sui settori alpini.

Centro: Giornata con cielo in gran parte coperto per nubi basse su Toscana, Umbria, Marche a alto Lazio, localmente in Abruzzo, sole altrove.

Sud: Al mattino ci potranno essere delle nebbie sulle coste ioniche, ma in un contesto di cielo poco nuvoloso salvo più nubi sull’alta Campania

MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE

Nord: Giornata con nebbie in Piemonte e Lombardia, cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle zone. Clima più freddo in Piemonte.

Centro: Al mattino avremo nebbie in Umbria e in Maremma, cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature stabili.

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo sereno in Sicilia, poco o irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Clima mite di giorno.

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE

Nord: Giovedì, qualche pioggia raggiunge la Liguria di levante, la bassa Lombardia e il Veneto, sole soltanto sulle Alpi più settentrionali.

Centro: Il cielo si presenterà con nubi irregolari su Toscana, Umbria e Lazio, sarà più sereno sul resto delle regioni. Clima mite di giorno.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.