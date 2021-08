ieri pomeriggio i funerali

Grande commozione e partecipazione a Belmonte Mezzagno (PA) per l’ultimo saluto a Francesco La Rocca, l’ingegnere di 38 anni morto in un tragico incidente stradale due giorni prima di Ferragosto, durante una vacanza a Rodi, in Grecia. Oltre un migliaio di persone ha atteso all’esterno della chiesa del Santissimo Crocifisso, dove si sono celebrati ieri pomeriggio i funerali.

Il cordoglio del paese

Cavaliere di Grazia magistrale dell’Ordine di Malta e Ispettore del CISOM – Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta, Francesco La Rocca era nipote del parroco don Giorgio e molto attivo sul fronte del volontariato. A celebrare i funerali è stato padre Botty Alexis Kre. “Come comunità parrocchiale ci stringiamo ancora attorno al dolore della famiglia ed eleviamo preghiere al Signore della Vita perché doni loro consolazione e riposo eterno all’anima benedetta di Francesco”.

“Come Volontari del Gruppo CISOM di Palermo – scrive su Facebook il Cisom Palermo – ci stringiamo ancora attorno al dolore della famiglia ed eleviamo preghiere in suffragio della bella anima di Francesco e per la consolazione dei suoi cari e di quanti ne hanno apprezzato le doti umane e professionali”.

Durante la messa anche la lettura della preghiera del Volontario dell’Ordine di Malta: «Donaci di essere generosi nel donarci», un passaggio che aveva ispirato l’azione di La Rocca nel Cisom. Francesco ripeteva sempre che «dobbiamo imparare a fare del bene senza aspettarci nulla in cambio».

La raccolta fondi

Grande dolore per la famiglia: il papà Luigi, la mamma Vita e le sorelle Daiana e Sabrina. Quest’ultima ha lanciato una campagna di raccolta fondi su “gofundme.com“, “per continuare l’opera di bene a cui Francesco ha dedicato la sua intera vita, abbiamo pensato di avviare una raccolta fondi che andrà in beneficienza per ricordare la bellissima persona che era, sempre pronto ad aiutare il prossimo ed i più bisognosi”.

Francesco si era laureato nel 2009 in Ingegneria per l’ambiente e il territorio. Poi aveva iniziato il suo percorso nel volontariato con l’Ordine di Malta.

L’incidente

Il tragico impatto è avvenuto lo scorso 13 agosto. La vittima viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altri due amici. Era seduto nel sedile posteriore. Stavano percorrendo la strada provinciale che conduce da Rodi a Kallithea quando, nello svoltare a sinistra, hanno impattato violentemente contro una motocicletta. Indagini in corso per capire la dinamica dell’incidente.

Poi l’attesa per il rientro della salma in Sicilia e ieri pomeriggio l’ultimo saluto.