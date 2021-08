Incidente mortale a Rodi

A distanza di una settimana dall’incidente a Rodi, è rientrata a Belmonte Mezzagno la salma di Francesco La Rocca, 38 anni, ingegnere di Belmonte Mezzagno morto in Grecia.

Sono stati finalmente superati tutti gli intoppi burocratici che avevano bloccato la salma. Francesco La Rocca è morto in vacanza. Il giovane era seduto sul sedile posteriore dell’auto su cui viaggia anche un altro belmontese.

L’impatto violentissimo con una moto guidata da un uomo, rimasto gravemente ferito, è avvenuto proprio sul lato in cui si trovava l’ingegnere. Il mezzo ha sfondato l’abitacolo, uccidendolo praticamente sul colpo.

Questa settimana saranno celebrati i funerali

In questo tragico momento la comunità belmontese, i parenti, gli amici, sono tutti uniti intorno al dolore della famiglia: il papà Luigi, la mamma Vita e le sorelle Daiana e Sabrina. Il ricordo di Francesco vivrà per sempre nei cuori di chi l’ha conosciuto: più forte di qualsiasi abbraccio, più importante di qualsiasi parola.

Ieri ben tre incidenti

Un 64enne di Licata, Giuseppe Scrudato, è morto all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata dopo essere finito sul selciato lungo il rettifilo Garibaldi. Non è chiaro se l’uomo abbia avuto un improvviso malore mentre era alla guida dello scooter, motivo per il quale ha perso il controllo del mezzo, o se invece qualcosa o qualcuno gli abbia tagliato la strada determinando l’incidente stradale.

Nel leccese una vittima siciliana

Un giovane di Ustica Gabriele Trovatello di 22 anni è morto in un incidente in provincia di Lecce. Il giovane a bordo della sua Toyota Yaris, poco prima delle 4, stava rincasando dopo il lavoro quando è rimasto coinvolto nel sinistro.

L’incidente si è verificato sulla provinciale 242, quella che collega Specchia ad Alessano. Il 22enne aveva lasciato da poco il primo comune, dove prestava servizio come cameriere in un ristorante del posto.

Tornado verso casa, però, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. I sanitari del 118 hanno fatto di tutto per rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tricase.

Nel catanese l’ultima vittima

Un incidente mortale è avvenuto nella tarda serata di venerdì sulla strada provinciale Viagrande-Monterosso Etneo (CT), all’altezza di via Garibaldi, nei pressi con la traversa via Sandro Pertini. Lo scontro è avvenuto tra un motociclista e un’autovettura, in direzione della frazione di Monterosso. A perdere la vita un uomo di 57 anni che viaggiava a bordo di uno scooter, che per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Peugeot 207.