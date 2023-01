le sue condizioni di salute restano gravi ma stazionarie

Restano gravi ma stazionarie le condizioni di salute di Biagio Conte, il frate laico fondatore della Missione Speranza e Carità che conta dieci sedi in Sicilia, delle quali quattro a Palermo, e che assiste gratuitamente circa 600 indigenti ed emarginati.

Fratel Biagio sta combattendo la battaglia più dura, quella contro il cancro scoperto qualche mese fa.

Dopo i ricoveri in ospedale, e la chemioterapia, alla quale si è sottoposto con forza e coraggio, il missionario si trova adesso nella sede della Missione di via Decollati a Palermo, divenuta, in questi giorni, meta di pellegrinaggio di tante persone che vi si recano per pregare per lui.

Alla Missione Speranza e Carità si prega giorno e notte.

Le sue condizioni di salute peggiorate negli ultimi giorni, l’appello di Natale

Le condizioni di salute di Fratel Biagio sono peggiorate repentinamente qualche giorno fa.

Nonostante la malattia, negli ultimi mesi, il missionario, non ha mai smesso di diffondere i suoi appelli di solidarietà, pace ed accoglienza. Il suo appello più recente risale al 23 dicembre: augurando buon Natale a tutti ha contestualmente chiesto aiuto alle istituzioni, spiegando che la Missione non riesce più a pagare le bollette delle utenze.

“Limite alle possibilità mediche”

Alla Missione i giorni trascorrono aggrappati alla speranza che fratel Biagio possa riuscire a superare questo momento critico. Nella tarda serata del 3 gennaio si sono rincorse notizie false relative alla sua “salita al cielo alla casa del Padre”. La Missione Speranza e Carità ieri ha diramato una comunicazione con cui si conferma che il missionario è vivo, chiamando tutti in preghiera.

“Fratel Biagio – si legge nella nota – sta continuando a vivere la sua malattia con tanta forza e coraggio e tutta la missione gli è vicino. Ognuno fa il possibile per rendergli la giornata piacevole con un gesto, una parola, una preghiera, un canto, una fisioterapia o una medicina data con amore e leggerezza. Ogni giorno Fratel Biagio dona sorrisi e con le poche forze che la malattia in questo momento gli consente ripete a tutti ‘Vi voglio bene! vi voglio tanto bene!’. In questo momento i medici con umiltà hanno posto un comprensibile limite a quelle che sono le possibilità mediche conosciute di guarigione di fratel Biagio Conte. Ma sempre la medicina e tanti uomini e donne con amore ci dicono e crediamo che non ci sono limiti alle cure, alle carezze e alle parole di incoraggiamento che si possono dare in questi momenti. A tutti noi ci accompagna la Speranza”.

“Guardare all’immenso mistero di Dio”

Stando all’ultimo bollettino medico Biagio Conte non soffre di particolari dolori. Il suo sintomo principale è il senso di stanchezza che fa parte della malattia che lo ha colpito. “Nel nostro cammino di fede – si precisa dalla Missione – guardiamo all’immenso mistero di Dio che tutti noi dobbiamo imparare a guardare come Padre amorevole. A lui ci affidiamo, a Lui tutto è possibile e sempre Santa e perfetta è la Sua Volontà. Dalla Missione di Speranza e Carità vi giunga un saluto di Pace e Speranza ricordando quello che Fratel Biagio ha sempre ripetuto facendo sue le parole di San Paolo che dice: quando siamo deboli è allora che siamo più forti”.

Preghiere e post di incoraggiamento sui social

Migliaia di persone a Palermo, ma non solo, stanno pregando per Biagio Conte e desiderano fargli giungere un messaggio di incoraggiamento. Tanti i commenti sulla pagina facebook della Missione Speranza e Carità. Basta riportarne alcuni per far comprendere quanto Biagio Conte sia stimato ed amato.

Giulia, ad esempio scrive: “Uniamoci nella preghiera per il nostro confratello Biagio, uomo umile e generoso che ha fatto della sua vita una missione di speranza e carità, Gesù mio metti la tua mano su Biagio ❤️??”.

Isabella si rivolge direttamente al missionario: “Biagio Conte, devi fare ancora molto qui, i tuoi cari figli amati hanno bisogno di te, non puoi fargli questo, combatti, tu sei amico di Dio, digli che ancora è presto”.

Un’altra utente, Claudia osserva: “Io e la mia famiglia vi siamo vicini con le preghiere forza Fratello Biagio il mondo ha ancora bisogno di te … Signore sia fatta la tua volontà , ma noi siamo speranzosi che lascerai quest’uomo buono ancora un poco qui ❤️”.

Enrico, invece, sintetizza il senso della vita e della missione di fratel Biagio: “Un abbraccio, forza Biagio, questa città è in debito con te. Hai sacrificato la tua vita per gli ultimi, non lo dimenticheremo mai. Se devono essere gli ultimi giorni, che almeno possa sentire tutto l’amore che meriti”.

Tanto amore e tante preghiere ma anche lacrime per Biagio Conte, un uomo che ha dedicato l’intera sua esistenza agli ultimi: clochard, alcolizzati, prostitute, migranti, emarginati, persone ritenute spesso ‘scarto’ dalla società che lui non ha mai smesso, sino a quando la malattia non lo ha colpito, di amare, accudire e assistere.