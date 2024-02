Una blatta è stata trovata nel cibo consegnato a uno dei bambini che frequenta la mensa della scuola dell’infanzia Lombardo Radice, in corso Calatafimi. L’episodio è stato reso noto oggi dal deputato regionale Ismaele La Vardera (Sud chiama Nord), che ha presentato denuncia ai carabinieri del Nas.

La denuncia di La Vardera

“Quello che è successo è grave. A Palermo, in una mensa scolastica è stata trovata una blatta all’interno del cibo che arriva da un’azienda esterna che ha vinto un bando pubblico. Mi chiedo come possa accadere una cosa simile: si tratta di bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e sulla quale il Comune deve vigilare.

Ho saputo – continua il deputato regionale – che sia la scuola che gli operatori hanno scritto al Comune di Palermo e gli operatori rifiutati di servire il cibo, ma è preoccupante. Per questo motivo quando ho saputo della notizia ho denunciato tutto immediatamente i carabinieri del Nas.

Il mio appello va al sindaco Lagalla e alla giunta: anziché pensare ai rimpasti e alle poltrone andate in giro per le scuole a vigilare. I nostri bambini non hanno possibilità di scegliere dove e cosa mangiare e le famiglie pagano un servizio che se arriva con delle blatte non si può definire di qualità”.

“La denuncia dell’onorevole La Vardera – spiega la consigliera di Oso, Giulia Argiroffi – è gravissima, mi ha subito informato e nella prossima seduta del consiglio Comunale affronterò la cosa, chiedendo sia al sindaco che all’assessore Tamajo risposte sui provvedimenti che prenderanno”.

Blatte a Siracusa, chiuso un ristorante

Il ristorante era invaso da blatte e parassiti di ogni genere, anche le attrezzature sudice e il prodotto conservato all’interno di dubbia provenienza. A Siracusa chiuso dalla polizia un locale di cucina orientale per una serie infinita di gravi violazioni.

Cibo senza etichettatura

Ad intervenire gli agenti della divisione polizia amministrativa, con il personale dell’ufficio di Igiene degli alimenti e della nutrizione del Sian di Siracusa. Ad essere accertate violazioni in materia di igiene in un ristorante di cucina orientale nella zona centrale di Siracusa. Secondo la polizia i “locali erano invasi da parassiti”. Trovate blatte striscianti ed alcune morte presenti sulla pavimentazione della cucina del ristorante. Vi era inoltre l’assenza di tracciabilità per alcuni prodotti della pesca conservati all’interno del frigorifero. Cibo quindi privo delle previste etichettature che consentono l’osservanza della corretta procedura di “abbattimento” della temperatura per la successiva lavorazione.

