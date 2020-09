multa di 400 euro ciascuno

Continuano i controlli nei locali della movida di Palermo da parte degli uomini della Polizia municipale che ha sequestrato due locali di via Castrofilippo. In entrambi i casi l’azione è stata portata a termine assieme agli agenti del Commissariato di Polizia Oreto.

Gli agenti hanno trovato un assembramento di persone al momento del sopralluogo. I due esercizi erano aperti al pubblico e i clienti si concentravano all’ingresso e nell’intera area esterna di pertinenza del locale. La maggior parte della clientela e il personale dipendente erano senza di mascherine. Per i due locali è scattato il sequestro amministrativo di 5 giorni ed i rispettivi gestori sono stati sanzionati per non avere ottemperato ai divieti prescritti dal Dpcm per il contrasto dell’epidemia da Covid19, con un verbale di 400 euro ciascuno.

In un altro controllo è stato effettuato in un pub di via Carducci in cui era in corso un evento con intrattenimento musicale all’aperto con la presenza di circa mille persone, accalcate all’ingresso e nell’intera area esterna di pertinenza del locale. Anche qui molti dei clienti erano senza mascherine, così come i dipendenti. Anche questa attività è stata sequestrata e sospesa per 5 giorni. Gli agenti hanno anche contestato al gestore di non avere adempiuto agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici, con un verbale di euro 500. In questo caso, per eseguire il sequestro del locale è stato necessario l’ausilio di due pattuglie, per pesanti scontri con gli avventori, i quali hanno tentato di impedire l’azione dei poliziotti.

Sempre in via Carducci è stato scoperto un deposito di alimenti e bevande abusivo. Il locale era privo della SCIA Sanitaria ed è stata elevata una sanzione di tremila euro perché privo della prescritta registrazione sanitaria.

Un altro controllo ha riguardato un pub in via Salvatore Marchesi: è emerso che occupava arbitrariamente uno spazio esterno privato aperto al pubblico. Qui sono stati rinvenuti circa 50 chili di alimenti in evidente cattivo stato di conservazione, sottoposti a sequestro penale con comunicazione di notizia di reato. Inflitta una ulteriore sanzione di mille euro in quanto il locale è risultato sprovvisto della prescritta DIA Sanitaria esterna, ulteriori duemila euro per gravi ed evidenti carenze igienico sanitarie.

Infine, durante un controllo in un bar gelateria di via Aquileia, dalla verifica documentale è emerso che in un terrazzamento, di pertinenza del locale, era stata realizzata una struttura edile di ampliamento dell’attività, priva di un valido permesso di costruire, adeguatamente attrezzata con tavoli, sedie, impianto elettrico e punti luce.

E’ scattata quindi la comunicazione di notizia di reato. Si è proceduto, inoltre, a contestare le gravi ed evidenti carenze igienico sanitarie , con l’elevazione di un verbale di duemila euro, mentre una sanzione di altri duemila euro è stata comminata per la mancanza del prescritto Piano di Autocontrollo HACCP.