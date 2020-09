Multa a titolare e camerieri

la Polizia di Stato di Catania ha sospeso l’ettività di un locale in cui non si sarebbero rispettate le prescrizioni in tema di contenimento dei contagi da Covid19 dopo una segnalazione da parte di un anonimo.

Anche questo sabato, grazie alla segnalazione YouPol, pervenuta in sala operativa, il personale della Squadra amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa, ha controllato il locale “Ramblas” di via Guido Gozzano, dove si stava svolgendo uno spettacolo di karaoke neo melodico, con somministrazione di alimenti e bevande.

Il personale era sprovvisto della mascherina per il contenimento epidemiologico Covid-19 e si è proceduto a sanzionare il titolare che non aveva ottemperato al DPCM “antiCovid-19” per non aver osservato quanto previsto ed è stata disposta la chiusura dell’attività in via cautelare per 5 giorni. Anche i dipendenti sono stati sanzionati.