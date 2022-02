nel Ragusano

La Presidente del Consiglio comunale di Vittoria (RG), Concetta Fiore, di concerto con il Sindaco Francesco Aiello, promotore dell’iniziativa a favore dei produttori agricoli, danneggiati dallo sciopero dei trasporti, ha convocato, per oggi 24 febbraio, alle ore 12,00, presso il mercato ortofrutticolo di contrada Fanello, un Consiglio comunale straordinario e urgente, per affrontare la grave problematica che attanaglia la città di Vittoria, la zona trasformata e l’intero territorio.

Danni all’economia agricola locale

“Lo sciopero degli autotrasportatori” ha affermato Aiello ” così come organizzato, sta fortemente danneggiando e penalizzando i produttori agricoli e l’intero indotto. Condivido la protesta “ha continuato il primo cittadino” ma questa rischia di trasformare un intero territorio e ora quasi tutta l’Italia, in un campo di battaglia dove alla fine si conteranno i danni sul campo. Auspico che si possa giungere urgentemente ad una soluzione condivisa e invito tutte le Istituzioni competenti a farsi carico del grave problema”.

Al Consiglio di oggi hanno aderito i rappresentanti dei Comuni che hanno sottoscritto, nei giorni scorsi, il documento unitario con cui si condivide la forte preoccupazione per l’economia di tutta la provincia.

Consorzio Pomodoro di Pachino IGP

Il Consorzio del Pomodoro di Pachino IGP ha espresso la propria contrarietà al fermo degli autotrasportatori siciliani che aderiscono all’Aias e all’Unatras e che hanno deciso di scendere in piazza sulla questione “caro carburante”.

“Siamo consapevoli di quanto la situazione sia difficile per tutti, ma riteniamo che non sia corretto che l’incremento subito dal settore dei trasporti su strada gravi sulla nostra filiera. Tonnellate di pomodori di Pachino IGP rischiano di non essere trasportate nei mercati di destinazione. – spiegava il C.d.A. del Consorzio – Il nostro comparto è stato già messo a dura prova negli ultimi anni dall’aumento dei costi di produzione. Ci appelliamo alle autorità competenti per sbloccare la situazione perché il fermo merci sta minando tutta la catena produttiva, con il rischio concreto che la GDO si approvvigioni presso i mercati esteri”.

In questo momento le aziende aderenti al Consorzio sono in piena produzione, per cui il danno a cui si sta andando incontro è ingente.

“Siamo inoltre convinti che i grandi disagi a cui gli autotrasportatori siciliani devono fare fronte, siano questioni di rilevanza nazionale – commenta Sebastiano Fortunato, Presidente del Consorzio – Si tratta quindi di disagi che devono essere trattati con la massima tempestività dalle Istituzioni ma nei luoghi opportuni e non paralizzando l’Isola, creando dei danni incalcolabili”.

Il Cda del Consorzio del Pomodoro di Pachino IGP in ogni caso manifesta la piena disponibilità e il pieno sostegno a rappresentare presso gli organismi competenti le difficoltà che sta attraversando il comparto della logistica e dei trasporti, affinché possa ottenere l’attenzione dovuta attraverso interventi normativi specifici. Il Consorzio di tutela del pomodoro di Pachino IGP è un ente senza scopo di lucro riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole pensato per valorizzare e tutelare la reputazione e il mercato dell’autentico pomodoro di Pachino e difenderlo dai tentativi di contraffazione commerciale, per mezzo di adeguate azioni legali, su scala nazionale e oltre.