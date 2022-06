Sono oltre 6mila i beneficiari della misura

È stato approvato e pubblicato sul sito istituzionale dell’assessorato delle Infrastrutture l’elenco degli oltre 6mila beneficiari del Bonus Affitto della Regione Siciliana. A darne notizia l’assessore regionale Marco Falcone, preannunciando l’erogazione dei primi assegni a partire da luglio.

L’assessore Falcone “Pronti a dare seguito a misura di dignità sociale”

“Siamo pronti – dichiara l’esponente del governo Musumeci – a dare seguito a una misura di dignità sociale che ci sta particolarmente a cuore e che abbiamo voluto ripristinare dopo anni di stasi. Una volta emanato l’elenco, i nostri uffici attenderanno una ventina di giorni per gli eventuali ricorsi per poi, celermente, avviare la liquidazione dei contributi in tutte le province”.

Il dipartimento regionale Infrastrutture aveva emanato il bando, scaduto lo scorso 21 aprile, con l’obiettivo di assegnare, mediante il Bonus Affitto, le risorse previste dalla legge 431/1998 sul Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. L’elenco è suddiviso in istanze rientranti in fascia A e fascia B (sulla base dei valori Isee fino a 15 mila euro), fascia Covid (aiuti per coloro che hanno subito cali reddituali) e istanze fuori fascia. La somma complessiva degli aiuti che saranno distribuiti ammonta a 13 milioni e 119 mila euro; l’assegno massimo erogato raggiunge l’importo di 3098 euro.

“Da una parte – aggiunge l’assessore Falcone – investiamo sulle politiche abitative, realizzando nuove case e recuperando l’edilizia residenziale pubblica, dall’altra diamo alle famiglie un segnale concreto della vicinanza della Regione a tutti coloro che devono far fronte a un affitto nel pieno di una crisi economica con pochi precedenti”.

Le somme dal Fondo nazionale

Il dipartimento regionale Infrastrutture aveva messo a punto il bando con l’obiettivo di assegnare le risorse previste dalla legge 431/1998 sul Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione.

I particolari del bando

Nel dettaglio, secondo un primo provvisorio calcolo del riparto delle somme, l’importo dei Bonus che verranno assegnati viene così suddiviso per provincia: Palermo, 6.138.844,62 euro; Catania, 2.671.473,37 euro; Messina, 1.744.534,41; Ragusa, 685.469,27; Siracusa, 637.134,70; Trapani, 611.593,49; Agrigento, 383.750,54 euro; Caltanissetta, 178.180,34 euro; Enna, 80.198,11 euro.

A chi spetta il bonus

Il Bonus affitto della Regione è rivolto a redditi con Isee fino a 15 mila euro annui e a coloro che hanno subito cali reddituali dovuti all’emergenza Covid-19. L’elenco dei beneficiari verrà pubblicato, dopo le verifiche su ciascun nominativo previste dal bando, sul sito istituzionale dell’assessorato regionale alle Infrastrutture. A seguire, la liquidazione dei contributi.

Questo il link del bando.